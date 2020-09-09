طريقة تقسيم ملفات PDF بدون برامج

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إن كنت تعاني من حجم ملف PDF كبير قليلاً فإن أحد الحلول لتقليل حجمه لتتمكن من نشره وإرساله بسهولة هو تقسيم هذا الملف إلى مجموعة من الملفات الأصغر قليلاً منه .

هناك الكثير من الطرق التي تساعدك على تقسيم ملفات PDF ولكن اليوم سنتحدث معكم عن طريقة مختلفة وهي طريقة تعتمد على موقع أونلاين وهو عربي الكامل ليساعدك على تقسيم ملفات PDf خاصتك دون ان تواجه أي مشكلة مع عدد الملفات أو حجمها بعد التقسييم وغيرها.

طريقة تقسيم ملفات PDF :

في الواقع هذه الطريقة سهلة للغاية ولا تطلب منك مجهود كبير، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التي سنذكرها الآن.

في البداية توجه إلى موقع smallpdf من هنا، الموقع كما قلنا يوفر نسخة عربية ولكنه مع الأسف ليس مجانياً، يمكنك تجربته لمدة 14 يوماً في البداية وإن كنت ترغب يمكنك الاشتراك فيه لاحقاً.

يوفر المجموعة مجموعة كبيرة من الادوات للتعامل مع ملفات PDF سواءً كانت من خلال تحويلها إلى صيغ أخرى مثل تحويل pdf إلى ورد أو تحويل pdf إلى ppt بالإضافة إلى التعديل على ملفات الـ PDF وتقسييمها بالطبع ودمجها لاحقاً.

عندما تقوم بفتح الموقع لأول مرة ستظهر لك الواجهة كالتالي :

الاختيار الذي نرغب به كما ترى هو تقسييم ملفات pdf وهو الذي وضعت عليه علامة بالأسفل، بكل سهولة قم بالضغط على هذا الاختيار.

عندما تقوم بالضغط عليه ستظهر لك الصفحة كما تراها الآن :

قم الآن بسحب الملف أو الضغط على اختيار الملفات لتختار الملف من المكان الذي ترغب فيه ورفعه داخل الموقع، عندما تنتهي عملية الرفع ستظهر لك الواجهة كالتالي :

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كما ترى هناك اختيارين واحد مجاني والآخر مدفوع، سنقوم تلقائياً باختيار استخراج الصفحات لتظهر لنا الشاشة التالية وهنا سأخبرك ماهو استخراج الصفحات :

كما ترى عزيزي القارئ من خلال اختيار استخراج الصفحات يمكنك تحديد الصفحات التي ترغب باستخراجها ووضعها في ملف PDF لوحدها، يعني انك لن تقوم بفصل الملف تلقائياً ولكن ستقوم بتحديد الصفحات التي ترغب بجمعها معاً في ملف PDF واحد.

لتقوم بهذا قم بالضغط على الصفحة ثم ستجد زر في الاعلى يدعى استخراج اصبح متاحاً وبجانبه عدد الصفحات وعدد ملفات الـ PDf.

ولكن ماذا إن كنا نرغب في فصل هذه الصفحات لأكثر من ملف PDF ؟

هناك حلان :

الأول وهو أن تقوم بحفظ كل مجموعة صفحات معاً في ملف PDF منفصل أو ان تقوم من داخل المنصة بفصل الصفحات إلى ملفات مختلفة ولتقوم بهذا قم بتغيير المؤشر – الذي وضعنا عليه مربعاً احمر – إلى تقسيم .

في هذه اللحظة ستجد الواجهة اختلفت قليلاً لتصبح كالتالي :

علامة المقص تعني المكان الذي سيصبح صفحة جديدة، يعني المكان الذي سيتم فصل الملف فيه لملف منفصل، بالطبع هذه هي الخاصية المدفوعة.

ستجد ارقام الصفحات بالاسفل كل صفحة بلون وفي حالتي هنا قمت بفصل الصفحة الاولى في ملف والثانية في ملف والثلاث صفحات الاخرى في ملف واحد لذا ستجد ان الارقام من 3-5 بنفس اللون .

عندما تقوم بالضغط على زر استخراج في أي حالة من الحالتين ستنتقل إلى الشاشة التالية وهي شاشة تحميل الملف المقسم او الملفات التي تم تقسيم الملف الاساسي لها كما ترى :

قم بتحميل الملف او مشاركته كما ترغب، النسخة المجانية من الموقع توفر لك عمليتين مجاناً في اليوم الواحد. و نأمل ان يكون الموضوع قد افادكم وساعدكم على اداء المهمة بنجاح وكفاءة .