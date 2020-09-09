في 3 أيام فقط… 6 شركات تكنولوجية كبرى تفقد أكثر من تريليون دولار

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 9 - سبتمبر - 2020 6:02 مساءً

أكثر من تريليون دولار خسرت شركات التكنولوجيا الستّ الكبرى خلال الأيام الثلاثة الماضية، لكنها في الحقيقة مجرد انخفاض في الصعود الحاد الذي بلغ ذروته الأسبوع الماضي، بحسب cnbc

وانخفضت شركة آبل، التي بلغت قيمتها السوقية 2 تريليون دولار في 19 آب الفائت، بنحو 325 مليار دولار، بينما انخفضت شركة مايكروسوفت بمقدار 219 مليار دولار، كما انخفضت أمازون بمقدار 191 مليار دولار، وتراجعت شركة فايسبوك بمقدار 89 مليار دولار، في حين انخفضت شركة ألفابت، الشركة الأمّ لغوغل بمقدار 135 مليار دولار.

وبالإضافة إلى الشركات أعلاه، انخفضت أسهم شركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية، أيضاً بنسبة 21 في المئة، يوم أمس الثلثاء، مسجلة أسوأ خسارة ليوم واحد في تاريخها بعد عدم إضافتها إلى مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500)، بقيمة 109 مليارات دولار في الأيام الثلاثة الماضية.

وقال المحلل جاريد ويسفلد، من شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية لـ “cnbc”: “إذا فكرت في خسارة القيمة السوقية لآبل بشكل عام خلال الأيام الثلاثة الماضية، فستكون نحو 325 مليار دولار”.

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وأضاف: “للمساعدة في وضع ذلك في المنظور، فإن هذا يمثل ما يعادل الإيرادات المتوقعة لشركة آبل للسنة التقويمية التالية”.

وبالرغم من أن مبلغ تريليون دولار هو مبلغ هائل، إلا أنه من الجدير الحديث عنه مع الأخذ بعين الاعتبار الارتفاع الهائل لشركات التكنولوجيا هذا العام.

وفي بداية العام 2020، بلغت القيمة السوقية لأكبر ست شركات تقنية نحو 5 تريليونات دولار، فيما بلغت القيمة السوقية لهذه الشركات ذروتها يوم الأربعاء 2 أيلول بقيمة 8.2 تريليونات دولار.

وبلغ إجمالي القيمة السوقية لتلك الشركات بعد خسارتها تريليون دولار من قيمتها السوقية نحو 7.1 تريليونات دولار.

وبالرغم من أنها خسارة كبرى على مدى بضعة أيام، إلا أن هذه الشركات الست لا تزال تزيد قيمتها عن 2.1 تريليون دولار عما كانت عليه في بداية العام، وذلك بالرغم من جائحة فيروس كورونا وخسائر الوظائف القياسية في الولايات المتحدة.