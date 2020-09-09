تكنولوجيا: صور مسربة تستعرض تفاصيل جديدة في تصميم هاتف LG Wing المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة LG لإطلاق هاتفها المميز بشاشة قابلة للتدوير والذي يعرف بهاتف LG Wing، واليوم تأتي أحدث الصور لتقدم مزيد من التفاصيل حول هذا تصميم هذا الإصدار.

تعقد LG مؤتمرها القادم في 14 من سبتمبر للإعلان عن هاتف LG Wing، ولقد رصد الهاتف بالفعل في مقاطع فيديو نشرت مؤخراً، كما جاءت تسريبات مصورة جديدة اليوم عبر صفحة evleaks لتوضح تصميم الهاتف من الجهة الخلفية أيضاً.

تؤكد الصور المسربة اليوم على أن LG تقدم هاتف LG Wing قريباً باثنان من الألوان هما الأسود والأزرق الفاتح، كما يضم إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية المميزة بتصميم مستطيل، ومستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل.

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كما تشير التسريبات إلى أن الشاشة الرئيسية تتميز بحجم 6.8 إنش، بينما تأتي الشاشة الثانوية والقابلة للتدوير بحجم 4 إنش، أيضاً رغم الشاشة المزدوجة لهاتف LG Wing إلا أن LG تقدم هذا الإصدار بتصميم نحيف.

يذكر أن التسريبات السابقة قد كشفت عن تطبيقات الشاشة القابلة للتدوير في هاتف LG Wing، حيث يمكن تشغيل اثنان من التطبيقات المنفصلة على كل شاشة، كما أكدت مقاطع الفيديو التشويقية على أهمية الشاشة الثانوية في دعم المستخدم بمحتوى إضافي، ومن المتوقع أن ينطلق هذا الإصدار لاحقاً للأسواق بسعر 1000 دولار.

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