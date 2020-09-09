تكنولوجيا: جهاز الألعاب Xbox Series S يتوفر في 10 من نوفمبر بسعر 300 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة مايكروسوفت اليوم مقطع فيديو قصير توضح من خلاله مميزات جهاز الألعاب الجديد Xbox Series S، كما أكدت على أن جهاز الألعاب سيتوفر في 10 من نوفمبر بسعر 300 دولار.

ولقد أكدت مايكروسوفت على أن جهاز Xbox Series S يأتي بسعة تخزين 512 جيجا بايت في NVMe SSD، كما يتميز جهاز الألعاب بتصميم رقمي بالكامل، لذا سيدعم الجهاز تحميل الألعاب على السعة الداخلية لجهاز الألعاب، كما يدعم Xbox Series S معدل تحديث 120 إطار لكل ثانية.

أيضاً من المقرر أن يدعم Xbox Series S دقة 1440 بيكسل، وتقنية DirectX raytracing، ومعدل تظليل متغير، وهي من المميزات التي إقتصرت على أجهزة الحاسب.

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كما يدعم Xbox Series S بث محتوى فيديو بدقة 4K، وترقية الألعاب القديمة إلى دقة 4K، كما تقدم مايكروسوفت مجموعة مميزة من الألعاب مع جهاز الألعاب من بينها Cyberpunk 2077 التي تصل في 19 من نوفمبر، ولعبة Call of Duty: Black Ops Cold War التي تتوفر في 13 من نوفمبر، ولعبة Assasin’s Creed: Valhalla التي تتوفر في 17 من نوفمبر من بين ألعاب أخرى.

يذكر أن جهاز Xbox Series S يأتي بحجم صغير، حيث تشغل 40٪ من حجم الإصدار الأصلي Xbox Series X الذي ينطلق وفقاً للتسريبات بسعر 500 دولار.

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