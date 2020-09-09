تقرير جديد يسلط الضوء على طرازي iPhone 12 اللذين سيتم إطلاقهما في البداية

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقًا للمواعيد التي سيتم فيها شحن أحد مكونات iPhone 12 Series الأساسية، فقد تمكن موقع DigiTimes من التوصل إلى نظرية أنه سيتم إطلاق عضوين ضمن الأعضاء الأربعة المشكلين لسلسلة هواتف iPhone 12 Series في وقت أبكر من المتوقع. هذه نظرية كانت قد طرحها موقع DigiTimes منذ فترة وهي تتناقض مع التوقعات الأخرى، إحداها من موقع Bloomberg.

سيتم في البداية إطلاق iPhone 12 Max و iPhone 12 Pro، وسيتم بعد ذلك إطلاق iPhone 12 و iPhone 12 Pro Max، وهذا ما يعني بأنه لن يتم إطلاق جمييع الطرازات الأربعة في نفس الوقت. وبالعودة إلى المعلومات الواردة من موردي المكون SLP، فإن الهاتفين iPhone 12 Max و iPhone 12 Pro سيُصنعان في الوقت المحدد لأنه تم البدء بشحن مكوناتهما في شهر يوليو الماضي، في حين لم يتم البدء بشحن مكونات iPhone 12 و iPhone 12 Pro Max حتى النصف الثاني من شهر أغسطس.

يعتقد البعض أنه سيتم إطلاق iPhone 12 و iPhone 12 Max في البداية وتأجيل إطلاق iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max، ولكن هذا مستبعد من الناحية النظرية. لزيادة عائداتها وأرباحها إلى أقصى حد ممكن، سيتعين على شركة آبل إطلاق iPhone 12 Pro أو iPhone 12 Pro Max مع iPhone 12 أو iPhone 12 Max في البداية. وأحدث تقرير من موقع DigiTimes نقلاً عن مصادر في سلسلة التوريد يؤكد ذلك مرة أخرى.