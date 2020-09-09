الهاتف Nokia 3.4 يظهر في صور رسمية مسربة جديدة، وسيضم شاشة بحجم 6.5 إنش

فاطمة أيت طالب - دبي - تعمل شركة HMD Global Oy حاليًا على مجموعة جديدة من الهواتف الذكية التي ستحمل بطبيعة الحال العلامة التجارية Nokia، ومن بينها الهاتف Nokia 3.4 الذي كان بالفعل محورًا لعدد من التسريبات في الشهر الماضي. وعلى ذكر ذلك، فقد حصلنا اليوم على صور رسمية مسربة جديدة تستعرض لنا هذا الهاتف من الأمام والخلف.

تكشف لنا هذه الصور أن الهاتف Nokia 3.4 سيضم شاشة طويلة تمتاز بثقب من أجل الكاميرا الأمامية في الركن الأيسر العلوي، وثلاث كاميرات في الخلف تتواجد في وحدة دائرية يتواجد فيها أيضًا الفلاش LED. وبالنسبة لمستشعر بصمات الأصابع، فهو سيتواجد أسفل هذه الكاميرا بالضبط.

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وبغض النظر عن التصميم، يُشاع أن الهاتف Nokia 3.4 سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة بحجم 6.5 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 460 أو Snapdragon 662، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، فضلاً عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن بقوة 10W. وعلاوة على ذلك، فقد تردد كذلك أن الهاتف Nokia 3.4 سيضم كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثالثة.

كان يُتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن الهاتف Nokia 3.4 في معرض IFA 2020 بالعاصمة الألمانية برلين، ولكن لم يحدث ذلك في نهاية المطاف. ومع ذلك، فمن المرجح أن يتم الإعلان رسميًا عن الهاتف في المستقبل القريب جدًا.