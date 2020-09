واجهة Oppo التالية ستحمل إسم ColorOS 11، وستصدر يوم 14 سبتمبر

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة جوجل في إصدار نظام Android 11 الرسمي والمستقر لهواتف Google Pixel يوم أمس، وبدأت الشركات المصنعة الأخرى للهواتف الذكية في إصدار نفس التحديث لبعض من هواتفها الذكية الرائدة، بما في ذلك Realme و OnePlus و Oppo و Xiaomi. وعلى ذكر Oppo، فهي مستعدة الآن للكشف عن الترقية التي ستحصل عليها واجهة ColorOS. على عكس شركة Xiaomi التي تقوم بترقية واجهة MIUI ونظام الأندرويد بشكل منفصل، فإن شركة Oppo والشركات الشقيقة لها ستقوم بإصدار نسخة جديدة من ColorOS مع نظام Android 11 الأحدث من جوجل.

شركة Oppo التابعة لشركة BBK Technologie ستنتقل مباشرة من ColorOS 7 إلى ColorOS 11. سيكون هناك حدث يوم 14 سبتمبر للإعلان عن إطلاق واجهة ColorOS 11 الجديدة التي تستند على نظام Android 11 الجديد من جوجل، وهو الحدث الذي سيتم بثه مباشرة على جميع منصات التواصل الإجتماعية الشعبية.

النسخة التجريبية من واجهة ColorOS 11 التي تستند على نظام Android 11 متاحة بالفعل لبعض هواتف Oppo، بما في ذلك سلسلة هواتف Oppo Find X2 Series و Oppo Reno 3 Series العالمية. لم تكشف لنا الشركة الصينية عن التغييرات التي ستجلبها النسخة الرسمية والنهائية، ولكنها الآن جاهزة للقيام بذلك.

#OPPOColorOS11 based on #Android11 is coming! Save the date to uncover the endless wonders of ColorOS 11 by joining our Global Launch Event at 9AM (GMT) on September 14th! pic.twitter.com/IOzTmTGNpi