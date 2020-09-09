آبل تعترض على شركة Epic Games، وتُطالب بتعويضات بسبب خرق العقد

فاطمة أيت طالب - دبي - في أحدث تطور في المعركة القانونية بين آبل و Epic Games، فيبدو أن شركة آبل تقوم الآن بمقاومة Epic Games بسبب خرقها للعقد من أجل لعبة Fortnite على متجر Apple App Store. وتسعى شركة آبل الآن للحصول على تعويضات لهذا الخرق، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما هو مقدار التعويضات التي تسعى آبل للحصول عليها.

في ملف المحكمة، إقترحت شركة آبل أن ” دعوى Epic Games ليس أكثر من خلاف أساسي حول المال. على الرغم من أن شركة Epic Games تُصور نفسها على أنها روبن هود الحديث، إلا أنها في الواقع مؤسسة بمليارات الدولارات لا تريد ببساطة دفع أي شيء مقابل القيمة الهائلة التي تحصل عليها من متجر Apple App Store “.

تريد آبل من المحكمة تحميل Epic Games المسؤولية لخرق إتفاقها مع متجر Apple App Store وعلى التهم الأخرى التي تطلب تعويضًا عن جميع الأموال التي كسبتها Fortnite من خلال نظام الدفع الخاص بها و ” السعي للحصول على أمر قضائي دائم يحظر إستخدام أنظمة الدفع الخارجية في جميع التطبيقات، بما في ذلك Fortnite “. ووفقا لملف القضية، فقد جمعت شركة Epic Games أكثر من 600 مليون دولار أمريكي من متجر Apple App Store.

في حالة إذا لم تسمع عن هذه القضية من قبل، فقد قامت شركة آبل في الشهر الماضي بإزالة لعبة Fortnite من متجر Apple App Store بعدما تحايلت شركة Epic Games المالكة للعبة على نظام الدفع التابع لشركة آبل وإستخدام نظام الدفع الخاص بها هي من أجل تجنب إقتطاع آبل لنسبة 30 في المئة من قيمة العائدات. ونتيجة لذلك، رفعت شركة Epci Games دعوى قضائية ضد شركة آبل تتهمها فيها بالإحتكار والممارسات غير العادلة لأنها تفرض على المطورين إستخدام نظام الدفع الخاص بها بدلاً من أنظمة الدفع الأخرى لكي تكون قادرة على إقتطاع 30 في المئة من عائدات التطبيقات والألعاب.

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أدى ذلك إلى تهديد شركة آبل ليس فقط بإزالة لعبة Fortnite من متجر Apple App Store، ولكنها هددت أيضًا بإزالة حسابات المطور التابعة لشركة Epic Games، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على العديد من مطوري الألعاب الأخرين والذين يستخدمون محرك الألعاب Unreal Engine التابع لشركة Epic Games.

في النهاية، أعلنت المحكمة أن شركة آبل لا يمكنها إزالة حسابات المطورين التابعة لشركة Epic Games، ولكنها سمحت أيضًا لشركة آبل بإبقاء Fortnite خارج متجر التطبيقات. تسبب هذا في عدم حصول ملاك أجهزة آبل على الموسم الأحدث من اللعبة والذي تم إطلاقه أواخر الشهر الماضي.