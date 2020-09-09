مايكروسوفت تعمل على حاسوب Surface إقتصادي جديد يضم الجيل العاشر من معالج Intel

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لمصادر داخلية، تتطلع شركة مايكروسوفت إلى إطلاق نسخة إقتصادية تضم شاشة بحجم 12.5 إنش من Surface تشبه جهاز Surface Go، مما يعني إنخفاض السعر وإستهداف الطلاب. يُقال بأن الحاسوب المحمول الجديد سيملأ الفجوة بين Surface Go و Surface Laptop من خلال عرضه للبيع بسعر يتراوح بين 500 دولار أمريكي و600 دولار أمريكي.

سيستخدم الحاسوب المحمول نفسه الجيل العاشر من المعالج Intel Core i5، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، فضلاً عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB. إذا حكمنا من خلال السعر، فنحن نفترض بأن هذا المعالج سيكون من تشكيلة Intel Y Series المتوسطة القوة. وبغض النظر عن ذلك، فسوف يتم تشغيل الحاسوب الجديد بنظام Windows 10 في وضع S Mode، وهذا ما يعني بأنه سيسمح فقط بتشغيل التطبيقات الموجودة في Microsoft Store والمتصفح Microsoft Edge من أجل التصفح الآمن. إنه حاسوب محمول موجه في الأساس للطلاب والمعلمين ويهدف إلى جذب الجمهور من خلال التركيز على الأمان المتقدم والأداء المميز والسعر المنخفض.

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تقول المصادر أن هذا الحاسوب المحمول الجديد يحمل الإسم الرمزي ” Sparti ” ويبدو تمامًا مثل حواسيب Surface الحالية، وهذا بدوره يعني أن مايكروسوفت لم تتخلى عن أي شيء عندما يتعلق الأمر بالجودة وسهولة الإستخدام. لا يتم التغاضي عن الوزن الخفيف وقابلة الحمل أيضًا. ووفقا للتقارير الحالية، فهي تقول أن الحاسوب الجديد سيصل جنبًا إلى جنب مع أجهزة Surface الأخرى في وقت ما خلال شهر أكتوبر المقبل.