خدمة Apple Music تستقطب مشتركين جدد أسرع من خدمة Spotify المنافسة

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما يتعلق الأمر بالخدمات الموسيقية، فإن Spotify هي المنصة الرائدة ولا يوجد شك في ذلك. ومع ذلك، يبدو أن الشركة تحتاج بالتأكيد إلى تصعيد لعبتها لأنه وفقا لتقرير جديد من Loup Ventures، بالنظر إلى المعدل الذي تقوم به Apple Music بإستقطاب عملائها من الخدمات الأخرى، فبإمكانها اللحاق بخدمة Spotify.

يشير التقرير إلى أن معدل إنتقال العملاء من المنصات الأخرى إلى منصة Apple Music يبلغ 2.5 مرات مقارنة مع Spotify، مما يعني أن الشركة تمكنت بطريقة ما من إقناع العملاء بالإنتقال إلى خدمة Apple Music بشكل أسرع بكثير من Spotify. ووجدت الدراسة أنه في شهر يونيو من العام 2020، كان نمو آبل على أساس ربع سنوي يبلغ 10%، في حين كان يبلغ 6% فقط في حالة Spotify.

من المحتمل أنه نظرًا لحجم Spotify الإجمالي، فإن نموها يتباطأ قليلاً، ولكن وفقا للمحلل Gene Munster، فهو يقول : ” نعتقد أن هذا التحول الأسرع مدفوع بأهمية التجارب المتكاملة للمستهلكين، والتي توفرها منصة iOS التابعة لشركة آبل. بشكل منفصل، يمتلك ملاك أجهزة iOS دخلاً متوسطًا أعلى من متوسط دخل ملاك أجهزة الأندرويد، وهو الأمر الذي يلعب دورًا مهمًا أيضًا في زيادة قاعدة المشتركين “.

لا تزال Apple Music بعيدة جدًا عن مطابقة أرقام Spotify على مستوى عدد المشتركين، فهذه الأخيرة تملك 138 مليون مشترك بينما تملك Apple Music نحو 82 مليون مشترك. أيضًا، نظرًا لأن Spotify تملك خطة مجانية، فإن قاعدة المشتركين الإجمالية للشركة أكبر بكثير.