شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه بروتوكول نقل الملفات FTP وكيف يعمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الطرق لنقل البيانات بين الأجهزة المختلفة، والتى من ضمنها طريقة نقل الملفات، والتى من ضمنها بروتوكول الـFTP، ومن أكثر طرق نقل البيانات شيوعاً فى الشركات على وجه الخصوص وهناك بعض المستخدمين من يفضله أكثر من غيره، فما هو هذا البروتوكول؟

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بروتوكول الـ FTP

هو بروتوكول لنقل الملفات ويستخدم بشكل أساسى لنقل الملفات بين أجهزة كمبيوتر مختلفة عبر الإنترنت، فإذا كان هناك مجموعة من الملفات التى تريد تحميلها إلى موقع ويب فيمكن استخدام FTP لنقل الملفات إلى خادم استضافة موقع الويب مباشرة، وإن كان لديك خادم استضافة يمكنك تحميل الملفات إليه عبر FTP ليقوم الآخرون بتنزيلها.

كيف يعمل بروتوكول FTP

يستخدم FTP اتصالين أو قناتين: قناة تحكم وقناة بيانات، تقوم قناة التحكم بإنشاء اتصال بين جهازى الكمبيوتر وإنشاء أى بيانات اعتماد، لتكون قناة البيانات هى المسئولة عن نقل البيانات بين جهازى الكمبيوتر، ويمكن لمعظم متصفحات الويب الحديثة الوصول إلى خادم FTP من نافذة المتصفح إن كان لديك العنوان الصحيح وبيانات اعتماد تسجيل الدخول.