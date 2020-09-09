تعرف أهم دورات مجانية بشهادات معتمدة من مايكروسوفت

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قامت مايكروسوفت بإطلاق مبادرة دورات مجانية كجزء من دورها لمساعدة العالم بعد جائحة Covid 19 ( كورونا ) والتي أثرت على سوق العمل بشكل كبير . تهدف مبادرة الدورات المجانية لرفع مهارات العاملين بسوق العمل الرقمي في مجموعة من الوظائف الهامة على الانترنت لذا فإن كنت تبحث عن عمل عبر الانترنت في المجالات التالية :

محلل بيانات

محلل مالي

مصمم جرافيك

مطور برامج

مندوب مبيعات

التسويق الرقمي

خدمة العملاء

إدارة المشروعات

تكنولوجيا المعلومات

فإنك تستطيع الاستفادة من دورات مايكروسوفت المجانية الجديدة التي تقدمها بالتعاون مع منصة Linkedin المعروفة عالمياً في مجال البحث عن الوظائف والتي اشترت مؤخراً منصة Lynda التعليمية. و كما قلنا فهذه دورات مجانية أي انك لن تحتاج لدفع اي أموال او مصاريف إضافية في هذه الدورات

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أهم دورات مجانية معتمدة من مايكروسوفت :

بالطبع جميع الدورات التي سنقدمها اليوم تأتي بشهادات معتمدة من قبل مايكروسوفت ومعتمدة رسمياً وليس مجرد اعتماد صوري. و هي دورات مجانية تمامًا. الوظائف العشرة التي ذكرناها في الأعلى تعتبر الأهم في ساحة العمل على الانترنت في ال4 سنوات الأخيرة، كما ان اهميتها تزداد بشكل كبير وشكل سريع للغاية مع ازدياد الحاجة إلى العمل أونلاين من المنزل لذا فإن هذه الدورات ستفيدك للغاية.

وإليك الآن مجموعة دورات مجانية معتمدة :

دورة Become a Software Developer وهو مختص بمجال تطوير البرمجيات والبرمجة بشكل عام ويمكنك الوصول إليه من هنا . دورة Become a Sales Representative : وهو متعلق بمجال المبيعات والعمل كمندوب للمبيعات لأحد الشركات سواءً كان هذا للبيع أونلاين او البيع بصورة مباشرة ويمكنك الوصول إليه من هنا . دورة Become a Project Manager : وهو يعلمك إدارة المشاريع بشكل عام، يحتاج الكثير من المهندسين إلى الحصول على مثل هذه الدورات أثناء رحلة عملهم وليتمكنو من الترقي في مشاريعهم بشكل سريع وكبير ويمكنك الوصول إليه من هنا . دورة Become an IT administrator : يعتبر هذا كورساً تمهيدياً للمهتمين بمجال تقنية المعلومات والعمل في الإدارات التقنية وهو تمهيدي لـ CompTIA Network كما أنك تحصل على شهادة موثوقة ومعتمدة تفيدك لاحقاً، يمكنك الوصول إلى الكورس من هنا . دورة Become a Customer Service Specialist : يتعلق هذا الكورس بمجال العمل في خدمة العملاء والعلاقات العامة ويمكنك الوصول إليه والاطلاع على مكوناته من هنا . دورة Become a Digital Marketing Specialist: وهو يتعلق بالتسويق الالكتروني من خلال المنصات المختلفة سواءً كانت الفيس بوك او غيرها من المنصات وهو هام جداً واساسي إن كنت تفكر في العمل في مجال البيع وصناعة المحتوى على الفيس بوك وغيرها ويمكنك الوصول إليه من هنا . دورة Become IT Support / Help Desk وهو كورس تكميلي للكورس السابق ويعتبر تمهيداً لكورس CompTIA A+ كما أنك ستحصل على شهادة عند انتهائك منه ويمكنك الوصول إليه من هنا دورة Become a Data Analyst وهو متعلق بتحليل المعلومات ودراستها بشكل عام ويمكنك الاطلاع على محتوياته من هنا . دورة Become a Financial Analyst وهو يتعلق بالدراسات المالية والتحليل المالي ويمكنك الاطلاع على محتوياته من هنا . دورة Become a Graphic Designer وهو هام للغاية لمحبي العمل كمصممين رقميين ويقدم لك مجموعة من الاساسيات للعمل في هذا المجال ويمكنك الاطلاع على كافة محتويات الكورس من هنا .

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