صراع الكبار..أغلى أنواع الهواتف الذكية التي تعمل بتقنية 5G

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 9 - سبتمبر - 2020 3:28 مساءً

في ظل التوجه العالمي للاعتماد على تقنية الجيل الخامس في الاتصالات 5G ، يتساء الكثيرين عن الهواتف الأفضل وسعرها مناسب .

شهدت فعاليات معرض IFA للإلكترونيات، الذي عُقد بالعاصمة الألمانية برلين، عرض أبرز الهواتف الذكية التي تعمل بتقنيات الجيل الخامس 5G بجميع فئات الأسعار.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية، تتراوح أسعار الهواتف الذكية التي تقدم خدمات G5 ما بين 1950 يورو و300 يورو، وجاءت شركة سامسونج الكورية الجنوبية في المرتبة الأولى من حيث ارتفاع الأسعار، فيما جاءت شركة شاومي الصينية ضمن قائمة أقل سعر هاتف يدعم التقنية الجديدة.

ويعتبر هاتف سامسونج Galaxy Z Fold2 5G القابل للطي أغلى هذه النوعية من الهواتف على الإطلاق.

وأكدت الشركة الكورية الجنوبية أنها طوّرت مفصلة الهاتف الذكي الجديد مع تجهيزه بشاشة أكبر على الجانب الخارجي، ويمتاز الموديل الجديد بشاشة 7.3 بوصة وبتكلفة تبلغ 1950 يورو.

وشهد جناح شركة آسوس التايوانية عرض هواتف ذكية من الفئة الفاخرة، ولكنها أرخص بكثير من هاتف سامسونج القابل للطي، مثل الموديل Zenfone 7 Pro الجديد، بتكلفة 800 يورو، والذي يعتمد على معالج كوالكوم Snapdragon 865 Plus وهو المعالج نفسه المستخدم في هاتف سامسونج Galaxy Z Fold2 5G.

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ومن ضمن المزايا الرائعة، التي احتفظ بها هاتف آسوس من الموديل السابق، آلية الطي؛ حيث يتم طي وحدة الكاميرا الأمامية لأعلى عند الحاجة لها، وتتيح هذه الآلية أيضا تجهيز الهاتف بشاشة AMOLED بدون حواف تقريبا قياس 6.67 بوصة وبمعدل تنشيط صورة يبلغ 90 هرتز.

بدائل منخفضة التكلفة

وقدمت شركة سامسونج أيضا بعض البدائل منخفضة التكلفة لهاتفها Galaxy Z Fold2 5G القابل للطي؛ حيث عرضت الشركة الكورية الجنوبية أيضا هاتفها A42 5G من الفئة المتوسطة، وبتكلفة 369 يورو، ويمتاز هذا الهاتف بإمكانية التعامل مع معدلات نقل البيانات العالية، التي يوفرها الجيل الخامس 5G لشبكة الاتصالات الهاتفية الجوالة.

وينافس الموديل الجديد من سامسونج العديد من الهواتف الذكية الأخرى مثل هاتف وان بلس Nord وهواوي P40 Lite 5G وهاتف موتورولا Moto G 5G Plus وشاومي Mi 10 Lite 5G.

وكشفت شركة شاومي الصينية أيضا عن هاتف ذكي جديد يدعم الجيل الخامس G5 بتكلفة أقل من 300 يورو، ومن المقرر طرحه في الأسواق خلال شهر سبتمبر/أيلول الجاري.

ويأتي الموديل الجديد من سلسلة Mi-10، التي تشتمل على معالج كوالكوم Snapdragon من الجيل السابع.

وأوضحت شركة كوالكوم، المتخصصة في إنتاج المعالجات، خلال فعاليات معرض IFA للإلكترونيات، كيفية طرح تقنية G5 في الموديلات الأساسية منخفضة التكلفة مرورا بموديلات الفئة المتوسطة، وذلك من خلال إطلاق سلسلة المعالجات Snapdragon 4، ومن المتوقع ظهور الهواتف الذكية الأولى المزودة بهذه المعالجات مع بداية 2021.