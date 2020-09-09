تكنولوجيا: سامسونج تطلق الإصدار التجريبي الخاص بالمطوريين من تحديث واجهة One UI 3.0

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج عن الإصدار التجريبي الخاص بالمطوريين من تحديث واجهة One UI 3.0، حيث ينطلق التحديث لمستخدمي هواتف Galaxy S20.

بدأت عملاق البحث جوجل مؤخراً في دفع الإصدار النهائي من تحديث Android 11 مؤخراً، والذي يتوفر الآن لمستخدمي هواتف Pixel، واليوم تستعد سامسونج بتحديث واجهة المستخدم في هواتفها الذكية.

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وينطلق تحديث One UI 3.0 في الإصدار التجريبي الخاص بالمطوريين من مستخدمي هواتف Galaxy S20 في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، حيث يمكن للمستخدمين تجربة التطبيقات الخاصة بهم على الواجهة الجديدة.

يذكر أن الإصدار التجريبي الأول من تحديث One UI 3.0 لن يكون متاح على هواتف Galaxy Note20 في الوقت الحالي، كما سيتاح لمطوري الولايات المتحدة الدخول إلى الإصدار التجريبي عبر موقع سامسونج الرسمي.

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