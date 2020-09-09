كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج عن الإصدار التجريبي الخاص بالمطوريين من تحديث واجهة One UI 3.0، حيث ينطلق التحديث لمستخدمي هواتف Galaxy S20.
بدأت عملاق البحث جوجل مؤخراً في دفع الإصدار النهائي من تحديث Android 11 مؤخراً، والذي يتوفر الآن لمستخدمي هواتف Pixel، واليوم تستعد سامسونج بتحديث واجهة المستخدم في هواتفها الذكية.
وينطلق تحديث One UI 3.0 في الإصدار التجريبي الخاص بالمطوريين من مستخدمي هواتف Galaxy S20 في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، حيث يمكن للمستخدمين تجربة التطبيقات الخاصة بهم على الواجهة الجديدة.
يذكر أن الإصدار التجريبي الأول من تحديث One UI 3.0 لن يكون متاح على هواتف Galaxy Note20 في الوقت الحالي، كما سيتاح لمطوري الولايات المتحدة الدخول إلى الإصدار التجريبي عبر موقع سامسونج الرسمي.
المصدر
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: سامسونج تطلق الإصدار التجريبي الخاص بالمطوريين من تحديث واجهة One UI 3.0 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.