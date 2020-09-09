تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن هاتف REDMI NOTE 10 بمعالج SNAPDRAGON 732G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لإطلاق سلسلة هواتف Redmi Note 10 في السوق الصيني خلال الفترة القادمة، بتصميم يحاكي POCO X3 إلا أنه يأتي بميزة دعم شبكات 5G.

قدمت شاومي مؤخراً هاتف POCO X3 في السوق الأوروبي بسعر يبدأ من 199 يورو، حيث يعد هذا الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من هاتف Redmi Note 10 الذي يقدم لاحقاً في السوق الصيني واليوم تؤكد التسريبات على أن هاتف Redmi Note 10 Pro يأتي بميزة الإتصال بشبكات 5G.

ومن المقرر أن ينطلق قريباً هاتف Redmi Note 10 Pro في السوق الصيني بميزة الإتصال بشبكات 5G، بينما يأتي الإصدار الرئيسي Note 10 بميزة الإتصال بشبكات 4G فقط عبر رقاقة Snapdragon 732G 4G.

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أيضاً من المقرر أن ينطلق هاتف REDMI NOTE 10 بشاشة LCD بحجم 6.67 إنش، مع تصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، ودقة عرض 2400 في 1080 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، ومعدل لمس 240Hz.

كما أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف REDMI NOTE 10 يأتي بمعالج ثماني الأنوية مع نظام تشغيل Android 10، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

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