«ارتفاع نسب الرطوبة وسقوط أمطار».. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى بداية الأسبوع المقبل

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس حتى بداية الأسبوع المقبل.

وتوقع الخبراء، بحسب ما نشر موقع "مصراوي"، أن يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضاف الخبراء أن حالة الطقس في الليل يكون لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية وعلى شمال الصعيد، بينما يكون معتدل على جنوب الصعيد.

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد أن درجات الحرارة ستكون متراوحة بين 34 و36 درجة على القاهرة والوجه البحري، و31 و30 درجة على السواحل الشمالية، و37 حتى 39 درجة على جنوب سيناء، كما تتراوح على شمال وجنوب الصعيد بين 37 و 43 درجة.

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وتابع الخبراء: "ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري لـ84%، وتصل لـ90% على السواحل الشمالية".

وأشاروا إلى أن أبرز الظواهر الجوية المتمثلة في طقس الأيام المقبلة يتمثل في ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بالحرارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية بجانب تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، كما تنشط الرياح على شمال الصعيد.

وأكد الخبراء أن فرص سقوط الأمطار مازالت مستمرة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وأشار خبراء هيئة الأرصاد إلى أن منخفض الهند الموسمي يسيطر حاليًا على المناخ في أغلبية المناطق بالبلاد.​