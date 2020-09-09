شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة ناسا تعلن اقتراب 4 كويكبات من الأرض هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا من 4 كويكبات يزيد قطرها عن 20 مترا على وشك الاقتراب من الأرض هذا الأسبوع، فيما كشفت وكالة الفضاء الأوروبية عن لقطات توضح مدى صعوبة اكتشاف هذه الصخور الفضائية، حيث تم رصد أول كويكبين قريبين من الأرض في الشهر الماضي فقط.

وبحسب ناسا فإن اثنين من هذه الكويكبات مرت أمس الثلاثاء بالأرض وهما 2020 PT4 ، الذي يبلغ قطره 34 مترًا، والذى مر على مسافة 1.8 مليون كيلومتر، وكويكب RJ 24m 2020 مر على مسافة 1.2 مليون كيلومتر.

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وفي وقت لاحق، وتحديدا في 12 سبتمبر 2020، سوف يمر RM15، والذى يأتى بحجم يقارب نصف حجم تمثال الحرية (43 مترًا) ، بسرعة 35000 كيلومتر في الساعة، لكن لحسن الحظ سيكون بعيدًا عن القمر، على مسافة 5.7 مليون كيلومتر، وسيظهر الكويكب الأخير يوم 13 سبتمبر 2017 US، والذى يبلغ قطره 20 مترًا على مسافة 6.6 مليون كيلومتر.

وفي غضون ذلك، شاركت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) لقطات مرعبة إلى حد ما ل معه مسؤولو الدفاع الكوكبي، حيث تقدر وكالة الفضاء الأوروبية أننا على دراية بـ 95 في المائة من جميع الأجسام التي يزيد قطرها عن كيلومتر واحد في نظامنا الشمسي، ومع ذلك، فإن هذا الرقم ينخفض ​​بشكل حاد مع الأجسام الأصغر، حيث يوجد فقط في مكان ما في المنطقة 18000 ما يقدر بمليوني كائن أو أكثر بقياس حوالي 30 مترًا وفقًا لبيانات وكالة الفضاء الأوروبية.

لإظهار مدى صعوبة اكتشاف هذه الأجسام الصغيرة وهي تندفع نحو كوكبنا، شاركت وكالة الفضاء الأوروبية فيديو لجسم يسمى 2020 OM3 ، قطره حوالي 40 مترًا ، والذي مر بنا على مسافة 10 ملايين كيلومتر في يوليو الماضي.