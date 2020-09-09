شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأقمار الصناعية تلتقط صورا لسحابة ضخمة من النيران فى كاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اندلع الحريق الجمعة الماضى فى غابة سييرا الوطنية، وأحرق أكثر من 150 ألف فدان، وأنتج هذه السحابة الضخمة التى يمكن رؤيتها من الفضاء.



سحابة الحرائق التقطت أقمار (NOAA) سحابة pyrocumulonimbus العملاقة التي يبلغ ارتفاعها حوالى 45000 قدم فوق المنطقة، وتشكلت هذه الظاهرة من الحرارة الشديدة المنبعثة من ألسنة اللهب التي اختلطت بالرطوبة في الغلاف الجوي، مما أدى إلى تكوين سحابة ضخمة أدت أيضًا إلى حدوث عواصف رعدية. واجهت أقسام مكافحة الحرائق في جميع أنحاء ولاية كاليفورنيا أكثر من 900 حريق غابات منذ 15 أغسطس، كان العديد منها مدفوعًا بدرجات حرارة قياسية وغيرها من الظروف الجوية الغريبة، بما في ذلك تركيزات الآلاف من ضربات البرق في عدد من المناطق المختلفة. Advertisements

سحابة النيران

كما تم التعرف على خمسة حرائق جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي أحرقت أكثر من 100000 فدان في أيام قليلة.

ونقل رجال الإنقاذ في مروحيات عسكرية 207 أشخاص إلى بر الأمان خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد حريق غابات في منطقة تخييم شهيرة في غابة سييرا الوطنية في شمال كاليفورنيا، التي احترقت منذ ظهر يوم الجمعة.

وأفاد موقع ProfoundSpace.org أن النيران قد احرقت أكثر من 150 ألف فدان وخلقت أعاصير نارية وعواصف رعدية شديدة، حيث ظهرت السحابة الكثيفة في 5 سبتمبر، مع تحديث العمود المتزايد في اليوم التالي.