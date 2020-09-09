مؤتمر Apple قادم يوم 15 سبتمبر 2020

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مؤتمر Apple يوم 15 سبتمبر القادم و هو احد اكثر المؤتمرات المنتظرة في عام 2020 لأنه الموعد السنوي لإطلاق مجموعة من اهم اجهزة العام و هي اجهزة iPhone. فيتوقع ان تتحدث Apple عن اجهزتها الرائدة الجديدة في هذا اليوم و تعلن عن كل مواصفاتهم و خطط اسعارهم و كل ما تحتاج معرفته عنهم. و لكن الأغلب ان الشركة لن تصدر الهواتف للبيع قبل اكتوبر بسبب تفشي فيروس كورونا و تأثيره بشكل كبير على تصنيع الهواتف وتصديرها و بيعها. في هذا الخبر ننقل لكم كل ما نعرف عن المؤتمر القادم و الاجهزة التي ستصدر به

ماذا نعرف؟

المؤتمر سيكون يوم 15 سبتمبر 2020

سيكون المؤتمر عن طريق الإنترنت بسبب جائحة كورونا

قد نرى مؤتمرًا سينمائيًا مجددًا بعد WWDC 2020

مؤتمر Apple القادم وأجهزة iPhone

يوم 15 سبتمبر من المفترض ان تطلق الشركة اجهزة iPhone الجديدة حيث من التسريبات يتوقع ان يصدر 4 اجهزة جديدة هم على الترتيب iPhone 12 و iPhone 12 Max و iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max بفروقات في المساحة الداخلية و الكاميرات و البطارية و الشاشة و ذاكرة الوصول العشوائي فقط. كل الهواتف ستصدر بمعالج Apple A14 Bionic و بتصميم جديد اقل دائرية و يقال ان Apple ستقوم بتصغير الـNotch بشكل اكبر هذه المرة بحيث لا تأخذ المساحة الهائلة التي كانت تأخذها في وقت سابق. مع تسعير يبدأ من 700 دولار حتى يصل الى 1300 دولار تقريبًا.

iPad الجيل الثامن

ايضًا نتوقع ان تصدر الشركة الجيل الثامن من اجهزتها اللوحية الشهيرة الـiPad ليس iPad Pro بل فقط iPad و يتوقع ان يصدر هذا العام بمعالج Apple A11 هو معالج قديم لكن النظام لازال يساعد في اعطاء اداء افضل و تجربة افضل على النظام بالمعالجات القديمة و عن تجربة مع الجيل السابع من الأجهزة فأضمن انه سيكون فرصة ممتازة للشراء. سعره قد يكون في حدود الـ350 الى 450 دولار و في مصر قد يكون سعره تحت 10 الف جنيه لذلك يعد الجهاز خيارًا ممتازًا بشكل عام.

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ساعة Apple Watch الجديدة

ايضًا نتوقع اصدار الساعة الجديدة و الجيل السادس من Apple Watch الذي من المفترض ان يحمل تطورًا عن العام الماضي و بعض التحسينات في خواص الساعة و خواص اللياقة البدنية الخاصة بها. و لذلك فالساعة منتظرة بشكل كبير. ساعات Apple لازالت حتى اليوم من اكثر الساعات استعمالًا و من اكثرها انتشارًا و من افضل الساعات الذكية لترتديها على الإطلاق لذلك نتوقع فعلًا ان الإصدار الجديد سيكون نقلة اخرى من النقلات في عالم الساعات الذكية

ليس كل شئ واضح ولا شئ رسمي

المؤتمر ليس واضحًا بشكل كبير. لأنه لا شئ رسمي ولا نعرف بنسبة كبيرة ما قد يصدر. هناك اخبار ان اجهزة iPhone لن يعلن عنها و اخبار اخرى مناقضة. اخبار بأن الـiPad سيكون اصدار جديد من iPad Air بتصميم الـPro و قد نسمع المزيد عن IOS 14 و MacOS Big Sur و iPad OS 14 و قد نعرف متى تصدر النسخة النهائية منهم حتى. و قد نرى ايضًا اول Mac بمعالجات Apple بعد اعلانها انها ستنتقل الى الـApple Silicon بدلًا من الـIntel في اجهزتها. يوم 15 سبتمبر قد يكون اكبر مؤتمر في 2020 او اصغرهم. و نحن في الإنتظار لمشاهدة المؤتمر

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