كورونا يلغي معرض الصين الدولي الـ 12 للطيران والفضاء

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كورونا يلغي أكبر معرض جوي في الصين
يواصل كورونا تأثيره في تغيير خارطة المناسبات والمعارض الدولية ، سواء كانت الرياضية أو الثقافية والعلمية وغيرها ، والتي كان اخرها إلغاء كبر معرض للطيران والفضاء في الصين .
أعلنت الجهة المنظمة لأكبر معرض جوي في الصين، اليوم الأربعاء، إلغاء الحدث بسبب إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا وذلك بعد أن كان من المقرر إقامة المعرض في نوفمبر/ تشرين الثاني بمدينة تشوهاي في جنوب البلاد.
وأضاف المنظمون في بيان أن معرض الصين الدولي للطيران والفضاء سيقام عام 2022. وعادة ما يجتذب هذا الحدث موردين كبارا للطائرات مثل إيرباص وبوينغ ومؤسسة الطائرات التجارية الصينية.
يأتي هذا في أعقاب إلغاء معرض ”فارنبورو“ الجوي في بريطانيا،أكبر معرض طيران لهذا العام، بسبب القيود المفروضة على السفر والضرر الذي ألحقته الجائحة بالقطاع.
وكان من المفترض أن يُقام معرض الصين الدولي الـ12 للطيران والفضاء في مدينة تشوهاي بمقاطعة قوانغدونغ في جنوبي الصين أثناء الفترة بين 6 و11 نوفمبر المقبل، مع تأكيد مشاركة 770 شركة من 43 دولة ومنطقة على الأقل في المعرض .
ويعد معرض الصين الدولي (بيجين) للطيران الفضائي للطيران ، الحدث الأكثر احترافًا في صناعة الطيران والفضاء في العالم ، وأحد مجالات المعارض الرئيسية لمعرض معلومات الدفاع الوطني الصيني ومعرض التكنولوجيا .
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