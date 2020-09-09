تكنولوجيا: Huami تعلن عن ساعة Amazfit Neo الذكية بعمر شحن يصل إلى شهر تقريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Huami عن ساعة Amazfit Neo الذكية التي تتميز بشاشة LCD بحجم 1.2 إنش، وعمر شحن يصل إلى شهر تقريباً وسعر 43 دولار.

تتميز ساعة Amazfit Neo الذكية بشاشة STN LCD بحجم 1.2 إنش، بتصميم مستطيل في شاشة بألوان الأبيض والأسود فقط، كما أن الشاشة تدعم المستخدم برؤية وعرض واضح جداً في ضوء النهار.

وتأتي ساعة Amazfit Neo الذكية بتصميم من البلاستيك مع 4 من الأزرار، أيضاً تدعم رصد معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة، ومقاومة الماء حتى عمق 50 متر.

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أيضاً تدعم ساعة Amazfit Neo الذكية متابعة نشاط المستخدم في ثلاثة من الأنماط الرياضية تشمل الركض، السير وركوب الدراجات، كما تأتي بتقنية Huami-PAI، وشاشة بمؤشر لرصد ضربات القلب مع التدريبات الرياضية.

كما تدعم الساعة الذكية تلقي إشعارات الهاتف الخاصة بالمكالمات والرسائل أو إشعارات تطبيقات التواصل، وأيضاً إشعارات تطبيقات الطقس، وتدعم تتبع نشاط وحالة المستخدم أثناء النوم، كما تأتي الساعة الذكية بتقنية البلوتوث5.0، وتتوافق مع أجهزة الأندوريد وiOS.

وتستمر الساعة الذكية بعمر شحن حتى 28 يوم مع بطارية بقدرة 160mAh، وتأتي بألوان الأسود، الأحمر والأخضر بسعر 43 دولار، حيث تتوفر الآن في السوق الصيني.

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