آبل تُقرر رسميًا عقد مؤتمرها المقبل في اليوم 15 سبتمبر للإعلان عن منتجات جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - في صباح يوم الثلاثاء، ظهر دليل على حدث جديد لشركة آبل في الشفرة المصدرية لشبكة تويتر، وكشف عن رمز تعبيري جديد ظهر كلما تم إستخدام الهاشتاج #AppleEvent. بعد ذلك بوقت قصير، قام نائب الرئيس الأول للتسويق في شركة آبل، السيد Greg Joswiak بنشر تغريدة للتشويق للحدث الذي سيُعقد في اليوم 15 سبتمبر.

وعلاوة على ذلك، فقد تم إرسال دعوات رسمية إلى وسائل الإعلام لحضور حدث الإعلان الرسمي والذي يحمل عنوان ” Time Flies “. وعلى الأرجح، تُلمح شركة آبل من خلال هذا العنوان إلى أنها ذاهبة للكشف عن نسختين جديدتين من الساعة الذكية Apple Watch، واحدة هي Apple Watch Series 6، والأخرى هي نسخة أرخص ستأتي في الأصل لخلافة Apple Watch Series 3 الحالية، وذلك على الأرجح لمنح خيار للبدء به للعملاء الجدد.

من المتوقع أن تقوم شركة آبل بإطلاق أربع طرازات جديدة من iPhone 12، ولكن هناك تقارير متضاربة حول ما إذا كنا سنرى هذه الهواتف رسميًا هذا الشهر أو في شهر أكتوبر المقبل. ستحصل الهواتف الجديدة على تصميم جديد ذو إطار مسطح يذكرنا بتصميم iPhone 5 أو لوحيات iPad Pro الحديثة. وعلى ذكر ذلك، من المحتمل أن يتم الكشف عن iPad Air جديد بتصميم مختلف في هذا الحدث.

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نتوقع أيضًا إمكانية رؤية نسخة أصغر وأرخص من مكبر الصوت الذكي Apple HomePod، وأول سماعات للرأس من آبل. وعلاوة على ذلك، فهناك أيضًا إحتمال أن نرى نسخة جديدة من جهاز Apple TV، فضلا عن أداة التعقب AirTags. عمومًا، سيتعين علينا الإنتظار إلى غاية اليوم 15 سبتمبر قبل أن نكتشف ما كانت تخبزه لنا شركة آبل في مختبراتها طيلة هذه الفترة.