سامسونج تُطلق نسخة خاصة من سماعات Galaxy Buds Live بالتعاون مع شركة Fila

فاطمة أيت طالب - دبي - لفتت شركة سامسونج أنظار العديد من الناس من خلال تعاونها مع المجموعة الموسيقية الشهيرة BTS، وهي تبحث الآن عن المزيد من فرص الترويج لعلامتها التجارية. الخطوة التالية لشركة سامسونج في سبيل ذلك هي التعاون مع شركة Fila الرائدة في مجال تصنيع الملابس الرياضية.

في الواقع، لقد قامت شركة سامسونج بإنشاء نسخة خاصة من سماعات الأذن اللاسلكية Galaxy Buds Live الجديدة تستند على النسخة من البيضاء من هذه السماعات تضم شعار شركة Fila. تحتوي الحزمة على علبتين واقيتين، واحدة تشبه علبة الأحذية والأخرى بها حذاء رياضي صغير متصل بسلسلة.

سيتم إنتاج 2000 وحدة فقط وسيتم عرضها للبيع إبتداءً من اليوم مقابل ما يُعادل 175 دولار أمريكي. سيتم إطلاقها في كوريا الجنوبية من خلال قناة Kakao Shopping Live، وسيتم بعد ذلك يوم غد الخميس إطلاقها على نطاق أوسع عبر الإنترنت. ومع ذلك، فلا يزال من غير الواضح ما إذا كانت شركة سامسونج تُخطط لإطلاقها على الصعيد العالمي.

للتذكير، سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة Galaxy Buds Live من شركة سامسونج تأتي بتصميم فريد من نوعه مستوحى من حبة الفول، وتدعم تقنية إلغاء الضوضاء النشطة ( ANC ).

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قامت شركة سامسونج بترتيب جميع المكونات أفقيًا للوصول إلى هذا التصميم الذي يجعل مرتدي هذه السماعات يشعر وكأنها تتبع شكل الأذن الخارجية. بهذه الطريقة لا تبرز سماعات Galaxy Buds Live TWS من الأذنين وتدعي شركة سامسونج أن هذا سيسمح بالحصول على ” مظهر طبيعي أكثر “.

نظرًا لأن جميع الأذان ليست متشابهة في الحجم، يمكن ربط سماعات Galaxy Buds Live بملحقات إضافية للحصول على راحة أكثر أثناء إستخدامها. يوجد في الداخل مكبرات للصوت بحجم 12mm، وثلاث ميكروفونات ووحدة لإلتقاط الصوت والتي تسمح لإثنين من الميكروفونات بتحديد موقع فمك وأين يأتي صوتك لتفعيل تقنية إلغاء الضوضاء أثناء المكالمات وأثناء الإستماع إلى الموسيقى.

تأتي سماعات Galaxy Buds Live أيضًا مع وضع الألعاب Game Mode والذي يخفض الكمون الصوتي، مع خاصية إيقاظ المساعد الرقمي Bixby في بعض الأسواق. ووفقا لشركة سامسونج، فإن السماعات الجديدة توفر من 5.5 إلى 8 ساعات من الإستخدام حسب ما إذا كنت تستخدم الإيقاظ الصوتي وتقنية إلغاء الضوضاء، في حين أن علبة الشحن يمكن أن توفر 20 ساعة إضافية من الإستخدام. وجدير بالذكر أن هذه العلبة تدعم الشحن السريع بحيث تحصل مع 5 دقائق من الشحن على ساعة من الإستخدام. هناك أيضًا دعم للشحن اللاسلكي.

من ناحية أخرى، ذكرت سامسونج أن كل سماعة أذن تزن 5.6 جرام، في حين تزن العلبة 42 جرامًا علمًا أن كل سماعة تضم بطارية بسعة 60mAh، في حين تضم العلبة بطارية بسعة 472mAh. توجد منطقة حساسة للمس في الجزء العلوي من السماعات، وهناك دعم للبلوتوث 5.0 أيضًا.