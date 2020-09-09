هاتف ببطارية خارقة من سامسونغ... يعمل لثلاثة أيام!

وحصل الهاتف الذكي الجديدي على اسم " Galaxy M51"، ويمتلك 4 كاميرات بدقة 64 و12 و5 و5 ميغابكسل. كما يدعم خاصية الدفع اللاسلكي "NFC".
أما الميزة الرئيسية للهاتف هي البطارية الهائلة التي تصل سعتها إلى 7 آلاف مللي أمبير، والتي لا يملكها أي هاتف آخر، حيث يمكن أن يعمل الهاتف لمدة تصل إلى 3 أيام دون أن تفرغ بطاريته. بالإضافة إلى دعم الهاتف الشحن السريع بقوة تصل إلى 25 واط.
ويبدأ سعر الهاتف، حسب البلد، من 400 دولار، حيث بدأت الشركة ببيعه في روسيا.
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