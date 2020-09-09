هاتف ببطارية خارقة من سامسونغ... يعمل لثلاثة أيام!

وحصل الهاتف الذكي على شاشة بحجم 6.7 بوصة وبدقة " FullHD+"، بينما حصل على معالج "سناب دراغون 730"، كما تصل ذاكرة الوصول العشوائي إلى 6 جيغابايت والذاكرة الدائمة إلى 128 غيغابايت، كما يمكن توسيعها بإضافة كرت ذاكرة.وحصل الهاتف الذكي الجديدي على اسم " Galaxy M51"، ويمتلك 4 كاميرات بدقة 64 و12 و5 و5 ميغابكسل. كما يدعم خاصية الدفع اللاسلكي "NFC".

أما الميزة الرئيسية للهاتف هي البطارية الهائلة التي تصل سعتها إلى 7 آلاف مللي أمبير، والتي لا يملكها أي هاتف آخر، حيث يمكن أن يعمل الهاتف لمدة تصل إلى 3 أيام دون أن تفرغ بطاريته. بالإضافة إلى دعم الهاتف الشحن السريع بقوة تصل إلى 25 واط.

ويبدأ سعر الهاتف، حسب البلد، من 400 دولار، حيث بدأت الشركة ببيعه في روسيا.