هونور تسبق أبل طارحة ساعتها الذكية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 11:18 صباحاً - منذ 3 دقائق

آخر تحديث: 9 - سبتمبر - 2020 11:50 صباحًا

قبل أيام من طرح ساعة أبل المرتقبة والمقرر الكشف عنها منتصف الشهر الجاري، طرحت شركة هونور الصينية ساعتها الذكية Watch GS Pro المخصصة للاستخدامات الشاقة.

وأوضحت هونور أن ساعتها الذكية الجديدة تستهدف عشاق التزحلق على الجليد والتجول في المرتفعات، ولا تقتصر وظيفتها على تسجيل مسارات السير أثناء الجري أو التجول، لكنها تصدر تحذيرا عند انحراف المستخدم عن المسار المحدد.

وأعلنت أبل Apple رسميا تنظيمها مؤتمرا عبر الإنترنت يوم 15 سبتمبر/أيلول الجاري ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن Apple Watch Series 6 ومنتجات أخرى .

كما تمتاز الساعة الذكية من هونور بجسم قوي ومتين وفقا للمواصفات العسكرية، وتعتمد على معلومات من مقياس الارتفاع والبوصة لتوجيه المستخدم أثناء التجول.

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وتوفر الساعة الذكية هونور Watch GS Pro الجديدة العديد من أوضاع التدريب لعشاق التزلج على الجليد، ويتضمن تطبيق التدريب أكثر من 100 رياضة، ومنها التزلج على الجليد والتجول لمسافات طويلة، وتقوم ساعة هونور باحتساب عدد مرات الجولات والوقت والمسافة لكل جولة حتى نهاية اليوم، كما تشمل البيانات أيضا درجة انحدار مسارات التزلج على الجليد والسرعة القصوى.

وظائف غير تقليدية

وتزخر الساعة الذكية الجديدة بالعديد من الوظائف المعروفة في الساعات الذكية الأخرى من شركتي هونور وهواوي مثل التعرف التلقائي على التدريب، عند استعمال جهاز التدريب البيضاوي أو جهاز التجديف، وكذلك عند المشي السريع أو الجري، وإذا رغب المستخدم في الاستماع إلى الموسيقى فيمكنه تخزينها على الساعة الذكية مباشرة، والتحكم في تشغيل الموسيقى عن طريق كاميرا الهاتف الذكي المقترن بالساعة الذكية.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للساعة الذكية هونور Watch GS Pro الجديدة على:

المعالج Kirin A1

بطارية تدوم حتى 25 يوما أو 48 ساعة حال تشغيل الـ GPS

مراقبة النوم والتوتر

مراقبة الضغط وقياس SpO2

مراقبة معدل نبضات القلب بصورة مستمرة

وأعلنت شركة هونور عن طرح الساعة الذكية Watch GS Pro الجديدة في الأسواق العالمية خلال شهر سبتمبر/أيلول الجاري باللون الأسود Charcoal والأبيض Marl والأزرق Camo.

“العين الاخبارية”