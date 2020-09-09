ميزات جديدة في نظام التشغيل أندرويد 11

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 11:18 صباحاً - أعلنت شركة غوغل عن إطلاق الإصدار النهائي من نظام التشغيل (أندرويد 11) لجميع هواتف (Pixel) التابعة لها، بالإضافة إلى عدد من هواتف شركات: OnePlus و Xiaomi، و OPPO، و realme، على أن يتوفر للمزيد من الهواتف خلال الأشهر المقبلة.

وهذه أهم 11 ميزة جديدة في نظام التشغيل أندرويد 11:

أولًا: ميزات تسهل عليك التواصل مع الناس:

1- مساحة مخصصة للمحادثات في قسم الإشعارات:

قامت غوغل في نظام أندرويد 11 بنقل المحادثات عبر تطبيقات المراسلة إلى مساحة مخصصة في قسم الإشعارات، مما يسهل إدارة محادثاتك في مكان واحد بدلًا من التبديل بين تطبيقات المراسلة المتعددة للبقاء على اتصال مع الأشخاص.

حيث يمكنك الآن من خلال قسم الإشعارات تحديد أولويات المحادثات من جهات اتصال معينة حتى لا تفوتك أي رسالة مهمة.

2- فقاعات الدردشة لتطبيقات المراسلة:

تجعل فقاعات الدردشة أداء المهام المتعددة في جهازك أمرًا سهلاً، لذلك أضافت غوغل في نظام أندرويد 11 ميزة جديدة تُسمى (فقاعات الدردشة) Bubbles التي تجعل محادثاتك في تطبيقات المراسلة تظهر على شكل فقاعات في أحد جوانب شاشة الهاتف للتنقل داخل المحادثات وخارجها دون الحاجة إلى فتح التطبيق، مما يتيح لك الرد على المحادثات المهمة دون الحاجة إلى التبديل ذهابًا وإيابًا بين مهمتك الحالية وتطبيق المراسلة.

3- ميزة تسجيل الشاشة:

أخيرًا قدمت غوغل في نظام أندرويد 11 ميزة مدمجة لتسجيل الشاشة بصوت، وهذا شيء لم يكن متاحًا في نظام أندرويد كميزة على مستوى النظام، حيث كانت تقدمها بعض شركات تصنيع الهواتف كأداة مدمجة في واجهة المستخدم الخاصة بها.

يمكنك الآن تسجيل ما يحدث في هاتفك ومشاركته بسهولة، ويمكنك التسجيل بصوت من الميكروفون أو الجهاز أو كليهما دون الحاجة إلى تطبيق خارجي.

ثانيًا؛ ميزات جديدة للتحكم في الوسائط المتعددة والأجهزة المتصلة:

4- الوصول إلى جميع أجهزتك الذكية المتصلة في مكان واحد:

أحد أهم التغييرات الجديدة في نظام أندرويد 11، هو توفر عناصر التحكم بالمنزل الذكي على مستوى نظام التشغيل، والوصول إليها في مكان واحد ببساطة عن طريق الضغط لفترة طويلة على زر التشغيل في الهاتف.

وهذا يتيح لك القدرة على التحكم بالأجهزة الذكية المتصلة في جميع أنحاء المنزل – مثل: المصابيح الكهربائية الذكية، والقفل الذكي، ومنظم الحرارة، وكاميرات المراقبة وغير ذلك – بنقرة واحدة، حتى لا تكون هناك حاجة لفتح تطبيقات متعددة.

5- عناصر سهلة للتحكم في الوسائط المتعددة:

قامت غوغل في نظام أندرويد 11 بإعادة تصميم عناصر التحكم في الوسائط وتضمينها داخل شريط الإعدادات السريعة في الجزء العلوي من مركز الإشعارات، مما يتيح لك تشغيل ملفات الوسائط المتعددة وإيقافها مؤقتًا أو تخطيها، أو فتح التطبيق الخاص بها مباشرة من قائمة الإعدادات السريعة.

كما يمكنك التبديل بين الأجهزة المتصلة التي يعمل عليها محتوى الصوت أو الفيديو بسرعة، حيث يمكنك الانتقال من تشغيل الموسيقى في مكبر الصوت الذكي (Google Home) إلى تشغيلها في سماعات الأذن اللاسلكية، وكذلك في التلفاز الذكي عبر قائمة الإشعارات المنسدلة.

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6- الاتصال لاسلكيًا بمنصة Android Auto:

عملت غوغل أيضًا في أندرويد 11 على تسهيل الاتصال بمنصة (Android Auto)، حيث يمكن لجميع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد 11 الاتصال لاسلكيًا بالمنصة طالما كانت السيارة متوافقة.

وبذلك يمكنك توصيل هاتفك بالمنصة دون الحاجة لأي كابلات، والحصول على الاتجاهات بنقرة واحدة، وإرسال الرسائل النصية، وتشغيل الوسائط المفضلة لديك، وكذلك الحصول على المساعدة من مساعد غوغل.

ثالثًا؛ ميزات للتحكم في خصوصيتك وبياناتك:

7- منح التطبيقات الإذن لمرة واحدة:

قدمت غوغل في إصدار أندرويد 10 لأول مرة ميزة (الإذن لمرة واحدة) One-time permission ولكنها كانت تقتصر على خدمات الموقع فقط.

ولكن في إصدار أندرويد 11 قامت بتحسين الميزة لتشمل أُذونات الميكروفون والكاميرا، حيث أصبحت تتيح للمستخدمين منح الوصول لمرة واحدة للأذونات الحساسة، التي تشمل: الوصول إلى الموقع أو الميكروفون، أو الكاميرا، بحيث يتعين على التطبيقات طلب الإذن في كل مرة تحاول الوصول إليها.

8- إعادة تعيين أذونات التطبيقات غير المستخدمة تلقائيًا:

يتضمن نظام أندرويد 11 ميزة جديدة للأمان تُسمى (إعادة التعيين التلقائي للأذونات) Auto-Reset permissions، وتقوم بإعادة ضبط أذونات التطبيقات غير المستخدمة منذ فترة تلقائيًا، وإعلامك بذلك. ويمكنك أيضًا إعادة منح التطبيق هذه الأذونات مرة ثانية عندما تعود لاستخدامه مرة أخرى.

9- وحدات جديدة في تحديثات نظام غوغل بلاي:

أضافت غوغل في إصدار أندرويد 10 ميزة أمان تُعرف باسم (Project Mainline) تهدف إلى الحصول على تحديثات الأمان والخصوصية لنظام التشغيل بالطريقة نفسها التي تُحدّث من خلالها التطبيقات، ولكنها الآن أصبحت تُعرف باسم (تحديثات نظام غوغل بلاي).

تعمل هذه الميزة من خلال تقسيم نظام أندرويد إلى وحدات، وإنشاء بنية أساسية لكل من هذه الوحدات، بحيث يمكن تحديثها بسهولة من خلال غوغل بلاي، وقد أضافت غوغل في إصدار أندرويد 11 ما يصل إلى 12 وحدة أخرى، منها: وحدة الأذونات، ووحدة ميزة التخزين Scoped، وغيرها.

10- ميزات لحماية الخصوصية لمستخدمي أندرويد للمؤسسات:

يُمثل نظام أندرويد 11 الإصدار السابع من نظام أندرويد الذي يدعم ميزات للمؤسسات، ويتضمن ميزات أمان جديدة لتوفير مزيد من الحماية لبيانات العمل والبيانات الشخصية.

حيث يوفر (ملف العمل) work profile الآن عناصر جديدة للتحكم في الجهاز، مثل: أدوات إدارة البيانات، وسياسات الاستخدام الشخصية التي تمنح قسم تكنولوجيا المعلومات القدرة على إبقاء الأجهزة متوافقة مع سياسة الشركة دون المساس بخصوصية الموظف.

11- ميزات أخرى لهواتف Pixel من غوغل:

إذا كنت تستخدم هاتف (Pixel 2) أو أي إصدار أحدث في سلسلة هواتف Pixel من غوغل، فستحصل على ميزات إضافية في نظام التشغيل أندرويد 11 لتنظيم هاتفك وإدارته، مثل: تقديم اقتراحات من التطبيقات في الشاشة الرئيسية استنادًا إلى روتينك اليومي، حتى تتمكن من الوصول بسرعة إلى الأدوات التي تحتاجها، وإجراءات جديدة تتيح لك حفظ لقطة للشاشة لأحد التطبيقات وتحديد النص والصور والمزيد.