تكنولوجيا: شاومي تسجل براءة اختراع لهاتف ذكي باثنان من الكاميرات المنبثقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حصلت شركة شاومي الصينية على براءة اختراع لهاتف ذكي جديد من نوعه، فوفقًا لموقع LetsGoDigital، فإن هذا الهاتف الجديد سيأتي بشاشة كاملة بدون أي شقوق أو نتوء للكاميرا الأمامية، والسر هو أن أربعة مستشعرات للكاميرا محجوبة في الطرف العلوي، مدمجة في وحدتين منزلقتين: مستشعران في الأمام واثنان في الخلف.

ولكن هاتين الوحدتين المنبثقتين لا تمتدان بشكل مستقيم، بل يميلان بزاوية مع بعضهما البعض، ومع ذلك فإنه لا يوجد مساحة كافية لفلاش LED في الوحدات القابلة للسحب، لذلك تُركت في الجانب الخلفي.

ومن الجدير بالذكر أنه في الشهر الماضي، كشفت شركة شاومي عن الهواتف الذكية الرائدة Xiaomi Mi 10 Ultra و Redmi K30 Ultra، بالإضافة إلى تلفاز شفاف فريد من نوعه وعددًا من المنتجات الأخرى.

المصدر

اعلان





