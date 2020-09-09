تكنولوجيا: رصد أول الصور الرسمية لسماعة الرأس اللاسلكية من هواوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة هواوي للإعلان قريباً عن سماعة رأس لاسلكية، واليوم كشفت التسريبات المصورة عن صور رسمية لسماعة الرأس اللاسلكية في قوائم أحد منافذ البيع.

في تسريبات نشرت على Weibo مؤخراً رصدت صور رسمية توضح تصميم سماعة الرأس اللاسلكية القادمة من العملاق الصيني.

كان Yu Chengdong الرئيس التنفيذي في شركة هواوي قد أكد في وقت سابق على خطط الشركة لإطلاق سماعة رأس لاسلكية لاحقاً هذا العام، كما أشارت بعض التقارير إلى أن سماعة هواوي القادمة ستضم رقاقة معالج Kirin A1.

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واليوم تؤكد الصور الرسمية لسماعة الرأس اللاسلكية من هواوي على خطط العملاق الصيني للإعلان قريباً عن هذ الإصدار، كما تكشف التسريبات عن العنوان الذي تنطلق به السماعة لاحقاً للأسواق وهو “Huawei Freebuds Studio”.

وتعد رقاقة معالج Kirin A1 أول رقاقة صممت من هواوي لدعم السماعات اللاسلكية والساعات الذكية أيضاً، حيث تدعم الرقاقة تقنية البلوتوث 5.1، وأيضاً معايير البلوتوث للطاقة المنخفضة 5.1، كما تعمل الرقاقة على دمج معايير الطاقة المنخفضة للبلوتوث، مع وحدة معالجة الصوتيات، مع تطبيق للإستهلاك المنخفض للطاقة، وأيضاً وحدة مستقلة لإدارة الطاقة بأعلى كفاءة.

من جانب أخر ترتكز رقاقة Kirin A1 على تقنية البلوتوث BT-UHD Ultra HD التي تتميز بأعلى نطاق ترددي في نقل الإشارات، بسرعة إرسال 6.5 ميجابت في الثانية.

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