كوالكوم تستعين بشركة سامسونج لتصنيع معالجاتها الإقتصادية المتوافقة مع شبكات 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية Yonhap News بأن شركة سامسونج وكوالكوم قد أبرمتا صفقة لتصنيع المعالجات المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G من أجل الهواتف الذكية الإقتصادية، وهذا ما يُعتبر على الأرجح مؤشرًا على قدوم المزيد من المعالجات المتوافقة مع شبكات 5G التي تنتمي إلى سلسلة المعالجات الإقتصادية Snapdragon 400 Series.

حاليًا، تُصنع شركة سامسونج العديد من المعالجات المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G لشركة كوالكوم، بما في ذلك المعالج Snapdragon 690 بإستخدام تكنولوجيا 8 نانومتر، فضلا عن المعالجين Snapdragon 765 و Snapdragon 768 بإستخدام تكنولوجيا 7 نانومتر. بالنظر إلى الفئة السعرية التي تستهدفها معالجات Snapdragon 400 Series، فمن المحتمل أن تشمل هذه الصفقة الجديدة تصنيع المعالجات الجديدة بإستخدام تكنولوجيا 8 نانومتر.

تنتظر Xiaomi و Oppo و Motorola الدفعات الأولى من معالجات Snapdragon الإقتصادية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G الجديدة مع العلم بأنه ينبغي أن نرى الهواتف الذكية الأولى التي تعمل بمعالجات Snapdragon 400 Series الجديدة في أوائل العام المقبل، مما يعني أن الإنتاج سيبدأ قريبًا.

خسرت شركة سامسونج عقود تصنيع معالجات Snapdragon الراقية لصالح شركة TSMC، ولكنها حققت فوزًا كبيرًا بعدما عملت مع شركة Nvidia على تطوير عملية التصنيع ” 8N ” المصممة لإنتاج معالجات الرسوميات الأحدث من شركة Nvidia. إختارت شركة IBM أيضًا سامسونج للإشراف على إنتاج معالجاتها IBM Power10، وذلك بإستخدام تكنولوجيا التصنيع 7 نانومتر.