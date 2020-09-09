تسريبات جديدة تستعرض لنا Huawei FreeBuds Pro و Huawei Watch GT 2 Pro قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - ستقوم شركة Huawei يوم غد الخميس الموافق لـ 10 سبتمبر بإزاحة الستار رسميا عن مجموعة من المنتجات الجديدة، ومن بينها سماعات لاسلكية جديدة للآذن تُدعى Huawei FreeBuds Pro وساعة ذكية راقية جديدة تُدعى Huawei Watch GT 2 Pro. وعلى ذكر ذلك، فقد حصلنا الآن على مجموعة من التسريبات الجديدة التي تستعرض لنا تصميم سماعات الأذن اللاسلكية Huawei FreeBuds Pro من كافة الزوايا.

كما تلاحظون، هذه التسريبات الجديدة تؤكد لنا أن سماعات Huawei FreeBuds Pro ستأتي بتصميم مستوحى نسبيًا من سماعات AirPods Pro، ولكن مع بعض التغييرات البارزة مثل تزويدها بسدادات الأذن من أجل الإستخدام المريح وعزل الصوت الخارجي، فضلا عن تبني تصميم حاد الأطراف على مستوى الساق.

نعلم من التسريبات السابقة أن سماعات Huawei FreeBuds Pro ستصل باللون الأسود والفضي والأبيض. سيتم تزويدها برقاقة HiSilicon Kirin A1 وستدعم البلوتوث 5.2. ستحمل كل سماعة بطارية بسعة 52.5mAh، ويجب أن تكون هذه السماعات قادرة على توفير 3.5 ساعات من الإستخدام قبل الحاجة إلى إعادة الشحن.

بغض النظر عن سماعات الأذن اللاسلكية Huawei FreeBuds Pro، حصلنا كذلك اليوم على صورة رسمية مسربة للساعة الذكية Huawei Watch GT 2 Pro. وكما تلاحظون، فإن Huawei Watch GT 2 Pro الجديدة القادمة من Huawei تتميز بإطار أصغر مقارنة مع Huawei Watch GT2 العادية، وتحتوي على شاشة OLED دائرية بحجم 1.39 إنش وبدقة 454×454 بكسل في نسخة 46mm، بينما سيتم إستخدام شاشة أصغر ذات دقة أقل في النسخة الصغيرة مثل Huawei Watch GT 2.

Advertisements

سيتم تصنيع هيكل Huawei Watch GT 2 Pro من الفولاذ المقاوم للصدأ، وستكون الأحزمة إما مصنوعة من البلاستيك أو الجلد. ستحتوي هذه الساعة الذكية الجديدة كذلك على 32 ميغابايت من الذاكرة العشوائية و4GB من الذاكرة الداخلية مما سيتيح لك تخزين الأغاني وتشغيلها على سماعات الأذن اللاسلكية دون الحاجة إلى هاتف ذكي لأن الساعة الذكية ستدعم تقنية البلوتوث 5.1 المنخفضة الطاقة. وبالنسبة للذاكرة العشوائية، فقد قررت شركة Huawei إستخدام ذاكرة عشوائية أقل لأنها تستخدم نظام التشغيل LiteOS الخاص بها في هذه الساعة الذكية مما يعني أن هذه الساعة لا تقبل تثبيت تطبيقات الطرف الثالث.

يقول المصدر أن Huawei Watch GT 2 Pro ستعمل بنظام التشغيل التابع لشركة Huawei، وأن نسخة 46mm ستضم بطارية بسعة 455mAh توفر ما يصل إلى 14 يومًا من الإستخدام. ولكن هذه المرة، ستحصل أيضًا على الدعم لتقنية الشحن اللاسلكي.

ستكون ميزات اللياقة البدنية المعتادة مثل عداد الخطوات، وميزة تتبع دورات النوم، وميزة مراقبة معدل ضربات القلب، وميزة قياس مستويات الأوكسجين في الدم أيضًا متاحة في Huawei Watch GT 2 Pro. ستساعدك هذه الساعة الذكية أيضًا على تحديد مستويات التوتر لديك، والقدرة على تتبع العديد من الأوضاع الرياضية والتي تشمل الركض والسباحة وركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة والغولف والتزلج والجمبار والتنس.

سيتم إزاحة الستار رسميًا عن سماعات الأذن اللاسلكية Huawei FreeBuds Pro والساعة الذكية Huawei Watch GT 2 Pro جنبًا إلى جنب مع سماعات Huawei FreeLace Pro وساعة ذكية أخرى، فضلا عن حاسوبين محمولين يوم غد الخميس، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.