شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجيش الأمريكى أنفق الملايين على تطوير روبوتات تشبه حرب النجوم (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، بدأ مشروع إنشاء أسطول من مشايات AT-AT الواقعية من حرب النجوم Star Wars في عام 1981 في جامعة ولاية أوهايو، حيث بحث الجيش عن طرق لاجتياز التضاريس الوعرة التي لا تستطيع المركبات ذات العجلات إدارتها.



روبوتات الجيش كانت المركبة الغريبة، التي أطلق عليها اسم مركبة التعليق التكيفية (ASV)، جزءًا من مشروع امتد لعقد من الزمان تم إلغاؤه في النهاية بعد تلقي مبلغ 1 مليون دولار سنويًا من داربا بين عامي 1981 و 1990، ويعد مصير ASV غامض، حيث لا أحد يعرف ما إذا كانت مخزنة في مكان ما أو تم إلغاؤها منذ عقود. كتب الأستاذان روبرت ماكجي وكينيث والدرون في جامعة ولاية أوهايو ورقة علمية تشرح مشروعهما في عام 1986، وقالوا: "تستخدم السيارة مبدأ الحركة ذات الأرجل، بدلاً من العجلات أو المجنزرة، وتهدف إلى إثبات جدوى أنظمة من هذا النوع للنقل في ظروف التضاريس الوعرة للغاية. وأضاف الباحثون: "المركبة قيد الاختبار حاليًا، مع تثبيت وحدات البرامج والتحقق من صحتها لظروف تشغيلية مختلفة من المقرر الانتهاء منها بحلول نهاية عام 1986".

روبوتات غريبة

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وكانت الآلة المبتكرة تزن حوالي 6000 رطل، ويبلغ طولها 17 قدمًا وعرضها 7.9 قدمًا وارتفاعها 9.8 قدمًا، حيث سمحت لها أبعادها العملاقة بتخطي الأسوار والجدران أثناء عبور الخنادق التي يصل عرضها إلى 23 قدمًا.

ومع ذلك، فإن أحد أسباب فشلها في الارتقاء إلى مستوى التوقعات والدخول في الأسطول البري للجيش هو أنه لا يمكنها القيام بذلك إلا بحمولة تبلغ 485 رطلاً.

كان تشغيل الماكينة مهمة فريدة وكان لابد من تخصيص كل شيء خصيصًا لـ ASV، حيث توصل المهندسون إلى نظام معقد للغاية يتطلب مضخات هيدروليكية، وحدافة 1000 رطل ومحرك دراجة نارية 900cc.

كانت هذه العملية الدقيقة معقدة وتطلبت من المحرك تشغيل ثلاثة أعمدة دفع منفصلة، ثم نقلت هذه الطاقة إلى مضخات كل من الساق الثلاثة.

بالإضافة إلى المكونات الميكانيكية ، تم تزويد ASV أيضًا بـ 17 جهاز كمبيوتر فردي لمساعدة السائق الوحيد في تشغيل الماكينة، فكان لكل ساق حاسوبه الخاص، شريحة Intel '86 / 30 '128k ، 8 بت، والتي تعتبر بدائية بمعايير اليوم.

كان مطورو الروبوت يأملون في التقدم إلى الملاحة المستقلة، ولكن تم تقليص المشروع قبل أن يصبح ذلك ممكنًا.