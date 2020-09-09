شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. طريقة تعطيل التشغيل التلقائى للفيديوهات على متصفح Safari والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسهل Safari تعطيل التشغيل التلقائي، إذ يفترض من الأساس رغبتك فى وقف الميزة، ومع ذلك، إذا لم يتم تعطيلها، أو إذا كنت تريد إجراء بعض الاستثناءات للقاعدة، فإليك ما تفعله وفقا لما رصد موقع "the verge" لبعض الخطوات البسيطة التي يمكن إجراءها ببساطة.

• أثناء وجودك في التطبيق، انتقل إلى Safari> التفضيلات في القائمة العلوية.

• اضغط على "مواقع الويب" في القائمة العلوية.

• ابحث عن وحدد "التشغيل التلقائي" في القائمة الجانبية.

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• ابحث عن القائمة المنسدلة أسفل يمين النافذة، وحدد "عدم التشغيل التلقائي مطلقًا".

وكما هو الحال مع متصفح Firefox، يمكنك إدراج أي مواقع تريد أن تكون استثناء للقاعدة في القائمة البيضاء.

ستتيح لك القائمة المنسدلة السماح بالصوت والفيديو أو حظر الصوت أو حظر الصوت والفيديو، ويمكنك أيضًا تحديد المواقع التي تريد أن تختلف عن الإعدادات الافتراضية الخاصة بك، على سبيل المثال، إذا قمت بحظر الصوت والفيديو كإعداد افتراضي، ولكنك تريد السماح لها بذلك في ذات الوقت.