شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة من البوسنة تصمم سيارة شبيهة بنموذج تسلا Cybertruck والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يستطع مجموعة من المتخصصين المعجبين بشاحنات Ford وTesla التابعة لإيلون ماسك من البوسنة، من الجلوس فى انتظار أن تطلق الشركة السيارات الكهربائية Cybertruck فى أواخر عام 2021، وبدلاً من ذلك، صمموا نسختهم الخاصة من السيارة المستقبلية وذلك بحسب موقع TOI الهندى.

واستغرق الأمر ثمانية أشهر لمتخصصى تكنولوجيا المعلومات والمهندسين فى شركة Igor Krezic's Stark Solutions لتفكيك سيارة Ford Raptor F-150 الوعرة إلى أصغر أجزائها ثم تحويلها إلى مركبة تعمل بالبنزين تشبه Cybertruck، وقال ماريو كوريك مدير الشركة لرويترز إن الرحلة الأولى فى شوارع بلدة موستار الجنوبية جذبت الكثير من الاهتمام.

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وأضاف كوريك: "كان الجميع يشاهدون ونصفهم يعتقد أننا صنعنا دبابة، لأن الناس لا يعرفون ما هى Cybertruck، حتى أن فتاة توقفت وسألت عما إذا كان هذا هو المكان الذى ينتجون فيه Tesla Cybertruck، وعلى الرغم من أنها قد لا تبدو متطابقة مع النموذج الأولى الوظيفى لـ Cybertruck، إلا أن التصميم يجسد روحها.

وقال: "أراد المالك أن نجمع بين وجهين متقابلين - Ford وCyber ​​- لأنه معجب بكل من Tesla وFord، لذلك دمجنا روحين فى واحد"، وأضاف كوريك: "هذه السيارة تستخدم البنزين وتسلا تستخدم الكهرباء، وقد حاولنا نسخ أكبر قدر ممكن لكن سيارتنا ليست بنفس حجم شاحنة Cybertruck".

ولم يصدر تعليقا فوريا من تيسلا وفورد، وقال كوريك إن شركة Stark Solutions كانت تحاول الآن تسجيل الشاحنة الصغيرة لتكون قادرة على قيادتها على الطرق، لكنهم كانوا يواجهون مشاكل لأن حواف المركبات الحادة مثل تلك التى تظهر فى Cybertruck محظورة فى البوسنة.