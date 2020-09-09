جوجل تبدأ رسميًا بإصدار تحديث Android 11 الرسمي والمستقر لهواتف Google Pixel

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما قامت بإطلاق العديد من الإصدارات التجريبية، قامت شركة جوجل أخيرًا اليوم بإطلاق النسخة الرسمية والمستقرة من نظام Android 11 لهواتف Google Pixel Series الخاصة بها. هذه الهواتف الذكية الجديدة تشمل Google Pixel 2 و Google Pixel 2 XL و Google Pixel 3 و Google Pixel 3 XL و Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL إضافة إلى Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL و Google Pixel 4a.

كما سبق وأشرنا، فقد بدأت شركة جوجل الآن بإصدار النسخة الرسمية والمستقرة من نظام Android 11 لكافة الهواتف الذكية المذكورة آنفًا، وفي حالة إذا لم تحصل على هذا التحديث الآن، فلا تقلق لأنه سيصل إلى جهازك عاجلاً وليس آجلا. وفي حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “. وبدلاً من ذلك، يمكنك تحميل ملفات التحديث وتثبيته يدويًا على جهازك من هنا.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.

بطبيعة الحال، نظام Android 11 الجديد من شركة جوجل يجلب معه العديد من الميزات الجديدة، فضلا عن العديد من التغييرات البارزة الأخرى، كما أنه يُحسن الخصوصية ويجلب معه بعض الميزات الجديدة الحصرية الإضافية لهواتف Google Pixel Series، ويمكنك الإطلاع على بعض من أهم هذه الميزات الجديدة في نظام Android 10 في الفيديو الرسمي أدناه والذي نشرته شركة جوجل في قناتها الرسمية على اليوتيوب.

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بغض النظر عن جوجل، فقد قامت OnePlus و Xiaomi و Oppo و Realme أيضًا بإطلاق النسخة الرسمية والنهائية من تحديث Android 11 لبعض من هواتفها الذكية الرائدة، بما في ذلك OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro و Oppo Find X2 و Oppo Find X2 Pro و Oppo Reno 3 و Oppo Reno 3 Pro إضافة إلى Realme X50 Pro و Xiaomi Mi 10 و Xiaomi Mi 10 Pro.

وبطبيعة الحال، هذا التحديث سيشق طريقه إلى المزيد من الأجهزة التابعة للشركات الأخرى في قادم الأسابيع والأشهر، وبالتالي هذا يعني أننا سنرى وصول هذا الإصدار الجديد من نظام الأندرويد للمزيد من الهواتف الذكية في قادم الأيام.