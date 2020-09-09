PUBG Corporation ترد على حظر الحكومة الهندية للعبة PUBG Mobile في الهند

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما يقرب من أسبوع من حظر لعبة PUBG Mobile و117 تطبيقًا صينيًا آخر من قبل الحكومة الهندية بسبب إتهامات بإساءة إستخدام بيانات المستخدمين، أصدرت شركة PUBG Corporation بيانًا رسميًا حول هذه المسألة. الخلاصة الرئيسية هي أن شركة Tencent لن تكون الناشر الرسمي للعبة بعد الآن في الهند.

الشركة التي ستكون وراء نشر لعبة PUBG Mobile في الهند هي شركة PUBG Corporation، وهي واحدة من الشركات الفرعية التابعة للشركة الكورية الجنوبية Bluehole Studio التي عملت على تطوير لعبة PUBG والإصدارات الخاصة بالأجهزة المحمولة منها. تمكنت شركة Tencent الصينية من الإستحواذ على حصة في شركة Bluehole Studio بالإضافة إلى PUBG Corporation وتوصلت لاحقًا إلى شراكات متعددة لتوزيع لعبة PUBG Mobile على متجري Google Play Store و Apple App Store. الآن، إستعادت PUBG Corporation حقوق إمتلاك لعبة PUBG Mobile وتخطط للعمل كناشر في الهند.

يبقى أن نرى كم سيستغرق هذا التغيير وما إذا كانت الحكومة الهندية ستوافق على ذلك. في الوقت الراهن، سيظل بإمكان لاعبي PUBG Mobile الذين يملكون اللعبة على أجهزتهم اللعب والإستمتاع بجميع ميزاتها. المشكلة الوحيدة هي أن اللعبة غير متاحة حاليًا للتحميل على متجري Google Play Store و Apple App Store للاعبين الجدد للإنضمام إليها.