الهاتف LG Wing المزدوج الشاشة الفريد من نوعه يظهر فيديو مسرب جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - أسبوع واحد هو الذي يفصلنا عن موعد الكشف الرسمي عن الهاتف LG Wing المُزدوج الشاشة ذو التصميم الفريد من نوعه. لقد رأينا العديد من التسريبات ذات الصلة بهذا الهاتف في الأونة الأخيرة، واليوم وردنا مقطع فيديو جديد يعرض لنا هذه المرة شاشة الهاتف LG Wing وهي قيد الدوران، وبإمكانك مشاهدة هذا الفيديو بنفسك لمعرفة ما نقصده بالضبط :

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عندما يتم تدوير الشاشة الرئيسية للوصول إلى الشاشة الثانوية الموجودة في الأسفل يتحول شكل الهاتف إلى الحرف T. في بحر من الهواتف الذكية المتشابهة المظهر، هذا التصميم هو جديد كليًا بالتأكيد. ما يتبقى هو عدد الأشخاص الذين سيكونون على إستعداد لدفع حوالي 1000 دولار أمريكي مقابل الهاتف LG Wing، ولا سيما بالنظر إلى أن الشائعات السابقة أشارت إلى أنه لن يضم معالج رائد.

حالات الإستخدام التي يوفرها هذا التصميم الفريد من نوعه مثيرة للفضول، ولكننا نتساءل عن عدد تطبيقات الطرف الثالث التي ستدعم بشكل كامل هذا التصميم المزدوج الشاشة الفريد من نوعه. ومع ذلك، يبقى الشيء الإيجابي، هو أن الهاتف لا يبدو سميكًا في هذا الفيديو، لذلك هناك شيء جيد لتتطلع إليه. ترقبوا المزيد من التسريبات حول الهاتف LG Wing وإنتظروا الإعلان الرسمي يوم الإثنين المقبل.