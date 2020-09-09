شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق.. مقارنة بين هاتفى iPhone 12 وiPhone 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أبل عن إطلاق iPhone 12 يوم 15 سبتمبر الجارى، مع العديد من الترقيات الرئيسية مقارنة بجهاز iPhone 11، إذ ستكشف الشركة عن أربعة نسخ من iPhone 12 هذه المرة، مقارنة بثلاثة طرازات iPhone 11، ومن المحتمل أن تدعم أبل هواتفها باتصال 5G، بالإضافة إلى شاشات OLED بجميع نسخ iPhone 12 الجديدة، وفيما يلى مقارنة بين iPhone 12 و iPhone 11.

الحجم:

سيأتى الهاتف الأساسي من iPhone 12 بحجم 5.4 بوصة، وهو حجم جديد لشركة Apple، كما سيكون هناك أيضًا جهازiPhone 12 بحجم 6.1 بوصة، على غرار iPhone 11 العادي

أما بالنسبة لهواتف Pro، فمن المتوقع أيضًا أن يأتي iPhone 12 Pro بحجمين: 6.1 بوصة لجهاز iPhone 12 Pro و6.7 بوصة لجهاز iPhone 12 Pro Max.

بينما كان يبلغ حجم كل من iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max 5.8 بوصة و 6.7 بوصة على التوالي.

السعر:

سيبدأ سعر iPhone 12 من 649 دولارًا مقاس 5.4 بوصة وسيبدأ سعر iPhone 12 مقاس 6.1 بوصة بسعر 749 دولارًا.

بينما كان يبدأ سعر iPhone 11 من 699 دولارًا. ويشير تسريب آخر إلى أن طرازات iPhone 12 لهذا العام ستكلف ما بين50 إلى 100 دولار أكثر من سابقاتها بسبب إضافة 5G، واعتمادًا على التسريبات، فإن الاستبدال المباشر لجهاز iPhone 11 سيكلف 50 دولارًا فقط مع إضافة 5G.

كما أن طراز iPhone 12 الأصغر سيكلف 50 دولارًا أقل من iPhone 11

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التصميم:

سيحصل iPhone 12 على تصميم جديد باعتباره الهاتف الرائد لشركة أبل، ويقال إن الجهاز سيحتوي على جوانب مسطحة بدلاً من تصميم iPhone 11 الدائري، على غرار iPad Pro 2020.

ولن يكون iPhone 12 أصغر كما كان يُشاع سابقًا، أما فيما يتعلق بالألوان، أشارت عدد من الشائعات أن Apple قد تقدم لونًاأزرق جديدًا عميقًا، لكن ليس من الواضح ما إذا كان هذا سيكون لجهاز iPhone 12 أو iPhone 12 Pro Max.

ويُقال إن iPhone 12 سيكون أرق قليلاً من iPhone 11، إذ كشف تقرير من سلسلة التوريد نشره موقع 9to5Mac أن أكبرطراز iPhone 12 سيكون بسمك 7.4 مم، أى أنحف بنسبة 10٪ من iPhone 11 Pro Max.

الشاشة:

يقال إن جميع نسخ iPhone 12 الأربعة ستحتوي على شاشات OLED، بينما دعم iPhone 11 شاشة LCD.

وكانت هناك شائعات بأن iPhone 12 Pro يمكن أن يقدم شاشة ProMotion 120 هرتز، والتي من شأنها أن تمنحكتمريرًا ورسومًا متحركة أكثر سلاسة، بالإضافة إلى حركة أسرع عند تشغيل مقاطع الفيديو والألعاب المدعومة.

ويتمتع iPhone 11 بمعدل تحديث يبلغ 60 هرتز. تشير أحدث تسريبات iPhone 12 Pro إلى دفع Apple لتقديم الميزة، لكنقد ينتهي الأمر بتأخير الإصدار.