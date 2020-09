شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تكشف عن مبادرة عالمية لأمن البيانات .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الصين عن مبادرة لوضع معايير عالمية لأمن البيانات، قائلة إنها تريد تعزيز التعددية فى المنطقة فى وقت كانت فيه "الدول الفردية" "ترهب" الآخرين وتطارد الشركات، حيث يأتى هذا الإعلان، الذى أصدره عضو مجلس الدولة وانج يى، بعد شهر من إعلان الولايات المتحدة إلغاء التطبيقات الصينية "غير الموثوق بها" فى إطار برنامج أطلق عليه اسم "الشبكة النظيفة".

وبحسب موقع TOI الهندى، فتدعو مبادرة الصين شركات التكنولوجيا إلى منع إنشاء ما يسمى بالأبواب الخلفية فى منتجاتها وخدماتها التى يمكن أن تسمح بالحصول على البيانات بشكل غير قانونى، وكذلك على المشاركين احترام السيادة والولاية القضائية وحقوق إدارة البيانات للدول الأخرى.

كما يدعو المشاركين إلى عدم الانخراط فى مراقبة واسعة النطاق للدول الأخرى أو الحصول بشكل غير قانونى على معلومات من المواطنين الأجانب من خلال تكنولوجيا المعلومات، ولم يذكر بالتفصيل طبيعة المبادرة ولم يذكر ما إذا كانت أى دولة أخرى قد انضمت.

وقال وانج إن "قواعد أمن البيانات العالمية التى تعكس رغبات جميع الدول وتحترم مصالح جميع الأطراف يجب أن يتم التوصل إليها على أساس المشاركة العالمية لجميع الأطراف"، وأضاف "إن بعض الدول الفردية تنتهج بقوة أحادية الجانب، وتلقى بالمياه القذرة على دول أخرى بحجة" النظافة "، وتقوم بمطاردات عالمية لشركات رائدة من دول أخرى بحجة الأمن، وهذا تنمر عار ويجب معارضته ورفضه. "

وتفرض الصين رقابة صارمة على الفضاء الإلكترونى الخاص بها وتراقبها من خلال جدار الحماية العظيم المعروف باسم Great Firewall، والذى فرض لسنوات قيودًا على الوصول إلى شركات مثل تويتر وفيس بوك وألفابت بالشركات المندرجة أسفلها مثل جوجل ويوتيوب.

وقد استهدفت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الشركات الصينية العملاقة مثل Huawei Technologies Co Ltd و Tencent Holdings Ltd و ByteDance المالكة لـ TikTok، مستشهدة بمخاوف بشأن الأمن القومى وجمع البيانات الشخصية، وهو ما رفضته الشركات.