شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيئة رقابة أسترالية تدرس المنافسة بين متاجر تطبيقات أبل و جوجل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هيئة تنظيم المنافسة الأسترالية إنها ستنظر فى استخدام البيانات ومشاركتها بواسطة التطبيقات ومدى المنافسة بين أبل ومتاجر تطبيقات جوجل، كما ستنظر أيضًا فيما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الشفافية فى الأسعار فى سوق تطبيقات الأجهزة المحمولة فى أستراليا.
وقالت ديليا ريكارد نائب رئيس اللجنة فى بيان:" تهتم لجنة المستهلك والمنافسة الأسترالية (ACCC) "بكيفية استخدام البيانات ومشاركتها فى النظام البيئى للتطبيق، بما فى ذلك البيانات المتاحة لـ جوجل و أبل نتيجة سيطرتهما على متاجر التطبيقات الرئيسية" .
وقد خضعت الممارسات التجارية لعمالقة التكنولوجيا فى الولايات المتحدة للتدقيق على مستوى العالم، لكن المنظمين الأستراليين كانوا من بين الأكثر جرأة فى محاولة كبح جماحهم.
ومن المقرر أن تصبح أستراليا الدولة الأولى التى تجعل فيس بوك وألفابت الشركة الأم لجوجل تدفعان مقابل الأخبار التى يتم الحصول عليها من مقدمى الخدمات المحليين بموجب نظام على غرار الملوك.
ولم يرد ممثلو جوجل و أبل على الفور على طلبات التعليق، فيما يُعد استطلاع المستهلك المخطط للجنة بشأن شراء التطبيقات واستخدامها جزءًا من تحقيق مدته خمس سنوات والذى سينتج تقارير كل ستة أشهر لفحص الأسواق لتوفير خدمات المنصات الرقمية فى أستراليا، ومن المتوقع صدور تقرير نهائى فى مارس 2021.
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