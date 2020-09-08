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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. جولة داخل أول متجر عائم لشركة أبل على الإطلاق.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لما ذكره موقع "the verge"، تم بناء القبة من 114 قطعة فردية من الزجاج مثبتة في مكانها بواسطة 10 حواجز رأسية، وتقول شركة آبل إن القبة هي البناء الأول من نوعه: زجاج ودعم ذاتي بالكامل.
مقر عائم
وعلى الجدار الداخلي للقبة توجد حواجز تخلق الظل وما تسميه أبل تأثير الإضاءة الليلية، أما في الجزء العلوي من القبة، فتوجد كوة تسمح بدخول ضوء الشمس، والتي تقول شركة آبل إنها مستوحاة من البانثيون في روما.
كما أنه بالإضافة إلى أرضية متجر بها جميع الأدوات المعتادة المعروضة، تضم القبة شاشة فيديو ومنطقة جلوس لاستضافة مختلف المحادثات والبرامج التعليمية التي تحب أبل تقديمها في متاجرها.
قالت أبل إن هذه المساحة تحت القبة، تشمل "أول غرفة اجتماعات تحت الماء للشركة"، حيث "يمكن لأصحاب المشاريع والمطورين المهتمين بتلقي التدريب والمشورة الالتقاء بأعضاء فريق أبل.
مقر أبل
قال Deirdre O'Brien، نائب الرئيس الأول لقسم البيع بالتجزئة في أبل، "لا يمكننا أن نكون أكثر حماسًا لافتتاح Apple Marina Bay Sands الخلاب في سنغافورة، بناءً على التزامنا بهذا المكان الخاص الذي بدأ منذ أكثر من 40 عامًا".
مقر هواتف أبل
وأضاف، "فريقنا الشغوف والموهوب جاهز للترحيب بهذا المجتمع في متجرنا الجديد وتقديم الرعاية والدعم التي يحبها عملاؤنا حول العالم، ولكن ربما يكون الشيء الأكثر إثارة للإعجاب في المتجر الجديد ليس ماديًا على الإطلاق، إنه شيء يوفره الموظفون".
وفقًا لشركة أبل، يتحدث فريق Marina Bay Sands البالغ عددهم 148 شخصًا بشكل جماعي مكون من 23 لغة، وهى حقيقة تجعل المتجر أكثر ترحيباً بالزوار من أي ازدهار معماري.
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