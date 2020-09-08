عبر مؤتمر افتراضي.. آبل ستعلن عن أحدث أجهزتها في منتصف سبتمبر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 42 دقيقة

يبدو ان جائحة كورونت ستلقي بظلالها هذه السنة على الحدث المهم الذي تقوم به شركة آبل سنويا من خلال الإعلان عن أجهزتها الحديثة خلال مؤتمر سنوي في مقرها بكاليفورنيا في شهر سبتمبر.

فقد أعلنت شركة آبل، الثلاثاء، عن مؤتمر ستجريه عبر الإنترنت في الـ 15 من سبتمبر، والذي يرجح أن تطلق فيه سلسلة هواتف آيفون الجديدة، وفق تقرير نشره “سي إن بي سي”

ويتوقع أن تعلن عن ساعتها الجديدة والتي ستكون من الطراز السادس، وأجهزة آخرى مثل جهازها اللوحي “آيباد”.

ومن المرجح أن تعلن آبل عن أربعة أجهزة من طراز أيفون، والتي سيكون أبرزها آيفون 12، كما ستطلق أجهزة آخرى تكون بأسعار متوسطة.

وستضم الأجهزة الجديدة، ثلاث كاميرات، ومستشعرات ثلاثية الأبعاد، من أجل كفاءة أعلى لتطبيقات الواقع المعزز.

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ووفق تقرير سابق لموقع ذا فيرج، كانت آبل قد أعلنت عن ثلاثة طرازات جديدة من آيفون، في كل من الأعوام 2017 و2018 و2019.

ويرجح أن يتم طرح أحد الأجهزة الجديدة من آيفون بقياس 5.4 بوصة، أصغر من جهاز “آيفون 11 برو” الذي طرح بقياس 5.8 بوصة.

الجهاز الآخر من آيفون يحتمل أن يأتي بقياس 6.1 بوصة، بمواصفات مماثلة للجهاز الآخر بقياس 5.4 بوصة، وجهاز بمواصفات مرتفعة، سيكون قياسه 6.1 بوصة.

أما الجهاز الأخير، فيرجح التقرير أن يتم طرحه بقياس 6.7 بوصة، ما يعتبر أكبر من جهاز “آيفون 11 برو ماكس” الذي تم طرحه سابقا بقياس 6.5 بوصة.

وقامت شركات تصنيع الهواتف ببيع 285 مليون جهاز هذا العام، تزامنا مع انكماش في السوق، بلغت نسبته 14 في المئة، جراء أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتمكنت “أبل” من بيع 45.1 مليون هاتف آيفون منذ بداية العام، بزيادة بلغت 25 في المئة مقارنة بالعام الماضي، لتصبح ثالث أكبر شركة عالميا من حيث مبيعات الأجهزة.