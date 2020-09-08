“سامسونغ” تطرح هاتف ببطارية خارقة “يعمل لثلاثة أيام”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 37 دقيقة

الكثيرين يواجهون مشكلة في نفاذ بطارية الهاتف ووجوب شحنها من وقت لاخر ، وأحيانا قد لا تستطيع إكمال عملك أو مكالمتك بسبب أن نفاذ بطارية هاتك ، ولكن سامسونغ وجدت حلا لهذه المشكلة حيث أعلنت عن طرح هاتف جديد بطارية تستمر لثلاثة أيام .

كشفت شركة “سامسونغ” النقاب عن هاتفها الذكي الجديد ببطارية هائلة تصل سعتها إلى 7 آلاف مللي أمبير في الساعة.

وحصل الهاتف الذكي على شاشة بحجم 6.7 بوصة وبدقة ” FullHD+”، بينما حصل على معالج “سناب دراغون 730″، كما تصل ذاكرة الوصول العشوائي إلى 6 جيغابايت والذاكرة الدائمة إلى 128 غيغابايت، كما يمكن توسيعها بإضافة كرت ذاكرة.

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وحصل الهاتف الذكي الجديدي على اسم ” Galaxy M51″، ويمتلك 4 كاميرات بدقة 64 و12 و5 و5 ميغابكسل. كما يدعم خاصية الدفع اللاسلكي “NFC”.

أما الميزة الرئيسية للهاتف هي البطارية الهائلة التي تصل سعتها إلى 7 آلاف مللي أمبير، والتي لا يملكها أي هاتف آخر، حيث يمكن أن يعمل الهاتف لمدة تصل إلى 3 أيام دون أن تفرغ بطاريته. بالإضافة إلى دعم الهاتف الشحن السريع بقوة تصل إلى 25 واط.

ويبدأ سعر الهاتف، حسب البلد، من 400 دولار، حيث بدأت الشركة ببيعه في روسيا.