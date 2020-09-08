تكنولوجيا: جوجل تبدأ في دفع الإصدار النهائي من تحديث Android 11 للأجهزة اليوم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت عملاق البحث عن بدء إطلاق الإصدار النهائي من تحديث Android 11 للأجهزة اليوم، والذي يجلب للمستخدمين مجموعة جديدة من المميزات تشمل ميزة تسجيل الشاشة المدمجة.

كانت شركة جوجل قد أطلقت الإصدار التجريبي الأول من تحديث Android 11 خلال شهر يونيو الماضي، واليوم تقدم عملاق البحث الإصدار النهائي من التحديث لأجهزة الأندوريد.

ولقد كشفت الإصدارات التجريبي عن المميزات المقدمة من جوجل في تحديث Android 11، والتي تشمل فقاعات المراسلة، وميزة الإشعارات المجمعة من تطبيقات المراسلة والتواصل الإجتماعي.

Advertisements

كما تقدم جوجل تحديث Android 11 بميزة جديدة للوسائط، مع أدوات جديدة للتحكم، كما أكدت جوجل اليوم على جلب ميزة تسجيل الشاشة المدمجة في النظام.

ومن المقرر أن يتوفر الإصدار النهائي من تحديث Android 11 على عدد من الأجهزة تشمل بعض من أجهزة Pixel، وOnePlus، وشاومي، و Oppo، وأيضاً بعض من هواتف realme، كما أكدت جوجل على أن التحديث سينطلق لإصدارات أخرى من أجهزة وهواتف شركاء جوجل خلال الأشهر المقبلة.

أيضاً من المتوقع أن يتلقى المستخدمين إشعارات تؤكد على توفر تحديث Android 11 للتحميل على الهواتف، والذي يأتي بحجم 1.72 جيجا بايت.

المصدر

اعلان





