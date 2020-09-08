تكنولوجيا: مايكروسوفت تخطط لإطلاق جهاز Surface بحجم 12.5 إنش في نهاية هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات اليوم عن خطط عملاق البرمجيات مايكروسوفت لإطلاق جهاز Surface جديد بحجم 12.5 إنش، على أن يتم الكشف عن هذا الإصدار قبل نهاية هذ العام.

نشر موقع Windows Central تقرير اليوم يؤكد على أن مايكروسوفت قد بدأت في تطوير جهاز Surface مميز بوزن خفيف وحجم صغير 12.5 إنش.

كما أكد تقرير Windows Central على أن جهاز Surface الجديد سيضم الجيل العاشر من معالجات إنتل Intel Core i5، كما سيأتي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت.

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أيضاً من المقرر أن تستهدف شركة مايكروسوفت قطاع الطلاب بإصدارها الجديد من أجهزة Surface، كما يأتي الجهاز بنظام تشغل Windows 10 بنمط S.

كما تشير بعض الشائعات إلى أن جهاز Surface الجديد سيأتي بمستوى تسعير يتراوح بين 500 إلى 600 دولار وهو مستوى تسعير جيد للمستخدمين من الطلاب.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن مايكروسوفت ستقدم جهاز Surface القادم بحجم 12.5 إنش بإختيارات لترقية الذاكرة العشوائية والسعة التخزينية، بهدف دعم المستخدمين بآداء أفضل في بعض التطبيقات أو في مهام التصفح، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار من أجهزة Surface.

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