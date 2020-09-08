الفيسبوك تختبر رؤية قصص إنستاجرام مباشرة على شبكتها الإجتماعية

فاطمة أيت طالب - دبي - سمحت الفيسبوك منذ فترة طويلة لمستخدمي إنستاجرام بنشر القصص على كل من إنستاجرام والفيسبوك في نفس الوقت في محاولة للمساعدة في بناء الزخم لميزة القصص على الفيسبوك. ومع ذلك، تكمن المشكلة في أن قصص إنستاجرام التي يتم مشاركتها على الفيسبوك لا يمكن مشاهدتها إلا من قبل أصدقائك ومتابعيك على الفيسبوك، بدلاً من متابعي إنستاجرام.

نظرًا لأن بعض الأشخاص قد يكونون أكثر نشاطًا على كلا المنصتين، فقد تكون النتائج مختلطة لديه. ومع ذلك، يبدو أن الفيسبوك تختبر الآن إمكانية أن تسمح لمستخدمي إنستاجرام بمشاركة قصص إنستاجرام مباشرة على الفيسبوك. ما يعنيه هذا هو أنك قد تبدأ قريبًا في رؤية قصص إنستاجرام في الفيسبوك والتي أنشأها الأشخاص الذين تتابعهم على إنستاجرام أيضًا.

نعلم أن هذا يبدو محيرًا بعض الشيء، ولكن إذا كنت شخصًا يستخدم الفيسبوك أكثر من إنستاجرام، فلن تضطر إلى التبديل إلى إنستاجرام إذا كنت تريد مشاهدة القصص التي نشرها الأشخاص الذين تتابعهم على إنستاجرام ولا تتابعهم أو هم ليسوا من أصدقائك على الفيسبوك. ومع ذلك، يجب أن يكون لدى المستخدمين حساب إنستاجرام مرتبط بالفيسبوك حتى يعمل ذلك.

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بالنسبة لأولئك المهتمين بالخصوصية، تقول الفيسبوك أن الأشخاص الذين يتابعونك على إنستاجرام هم فقط من يمكنهم رؤية القصص التي تنشرها على كلا المنصتين، لذلك لا داعي للقلق بشأن رؤيتها من قبل الأشخاص الذين لا تتابعهم على الفيسبوك.