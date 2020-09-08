الهاتف Oppo F17 Pro قد يصل للأسواق العالمية تحت إسم Oppo A93

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا اليوم، قلنا لكم بأن شركة Oppo بدأت رسميًا اليوم ببيع الهاتف Oppo F17 Pro. حاليًا، يجري بيع الهاتف Oppo F17 Pro في الهند فقط، ولكن أوضحنا لكم في نفس الخبر أنه سيتم بيع الهاتف على الصعيد العالمي في المستقبل القريب. وعلى ذكر ذلك، فقد حصلنا الآن على معلومات جديدة من المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass والمعروف بإسم الشهرة evleaks تُفيد أن شركة Oppo تستعد بالفعل لإطلاق الهاتف Oppo F17 Pro في المزيد من الأسواق، ولكن تحت إسم مختلف، وهو Oppo A93.

كما سبق وأشرنا، فقد قامت شركة Oppo بالإعلان رسميًا عن الهاتف Oppo F17 Pro في الأسبوع الماضي، وذلك جنبًا إلى جنب مع الهاتف Oppo F17 العادي. وصفت شركة Oppo كلا الهاتفين في إعلانتها التشويقية بأنهما الأكثر أناقة هذا العام لكونهما يمتازان بالنحافة والخفة والسرعة، فكلا الهاتفين يأتيان بسمك 7.5 ملمتر وبوزن 160 جرام فقط.

وعلاوة على ذلك، كلا الهاتفين يأتيان كذلك مع بطاريات بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W مما يسمح بشحن هذه البطاريات من 0 إلى 100 في المئة في غضون 53 دقيقة. وفي حالة إذا كنت قلقًا بشأن فقدان البطارية لقوتها مع مرور الوقت، فهناك خاصية AI Night Charging والتي ستساعدك على النوم بشكل أفضل من خلال شحن 20 في المئة المتبقية من البطارية في غضون 90 دقيقة قبل أن تستيقظ في الصباح. ووفقا لشركة Oppo، فقد ذكرت أن خمس دقائق من الشحن في الهاتف Oppo F17 Pro سيمنحك 2 ساعات من إستخدام اليوتيوب أو ساعة على TikTok أو 36 دقيقة على PUBG Mobile.

وبالحديث عن الألعاب، تم تزويد الهاتف Oppo F17 Pro بالمعالج MediaTek Helio P95، وبـ 8GB من الذاكرة العشوائية، وبـ 128GB من الذاكرة الداخلية. وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد هذا الهاتف كذلك بروم ColorOS 7.2 الذي يستند على نظام Android 10، وبشاشة من نوع Super AMOLED تمتاز بحجم 6.43 إنش وبدقة +FullHD وبمعدل التحديث 60Hz.

Advertisements

الهاتف Oppo F17 Pro يضم كذلك كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق، ويضم كذلك أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرتين المتبقيتين الأحاديتي اللون.

أما بخصوص بقية مواصفات الهاتف Oppo F17 العادي، فهي تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 662، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم بدورها الشحن السريع بقوة 30W.

الهاتف Oppo F17 يضم كاميرا أمامية واحدة بدقة 16 ميغابكسل، ونفس الكاميرات الأربعة الموجودة في ظهر الهاتف Oppo F17 Pro بإستثناء أن الكاميرا الأساسية في الهاتف Oppo F17 حصلت على مستشعر بدقة 16 ميغابكسل.