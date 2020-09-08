شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خريطة تفاعلية للأرض تظهر مكان منزلك ومسقط رأسك قبل 500 مليون عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت حركة الصفيحات القارية "الانجراف القاري" بحدوث تغيرات كبيرة فى شكل كوكب الأرض منذ بداية تاريخها الذى يقدره العلماء بحوالى 4 مليارات عام تقريبا، وتسببت هذه الحركة الدائمة والمستمرة بتغير الأماكن على الكوكب الأزرق، وانتقالها أو انزلاقها من مكان إلى آخر، وحدوث انزياح كبير فى قارات الكوكب، ما جعل الأماكن تتغير باستمرار.

وبهدف تتبع حركة الأرض والتغييرات الجغرافية عليها، قام عالم الحفريات فى كاليفورنيا إيان ويبستر، بتصميم موقع خاص يستطيع رصد هذه التغييرات الكبيرة على الكوكب، والتى حدثت قبل حوالى 500 مليون عام تقريبا، من خلال الرجوع إلى نماذج جيولوجية أنشأها كريستوفر ستويز، بحسب موقع "yahoo".

تُظهر الخريطة التفاعلية، المنشورة فى موقع على الإنترنت، المكان الذى تجولت فيه، أو مسقط رأسك، بالضبط قبل مئات الملايين من السنين من الانجراف القاري.

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ويسمح الموقع للمستخدمين "بالسفر عبر الزمن" عن طريق بعض الميزات المرفقة والإضافات، مثل وقت ظهور الفقاريات الأولى أو الطحالب الخضراء الأولى.

ويمكن للمستخدمين تجربة الخريطة من خلال الضغط على الرابط فى الموقع الرسمي: "dinosaurpictures".

ويمكن للمستخدمين تدوير الكرة الأرضية لرؤية شكل جميع القارات، والحصول على أدلة موجزة عن الكائنات التى كانت على قيد الحياة على الأرض فى ذلك الوقت (إن وجدت).

وبحسب العلماء، تعتبر حركة الصفائح التكتونية جزءا من الدورة الطبيعية لغلاف الكوكب الصخرى، حيث تتجمع الصفائح التكتونية معًا فى شبه قارة عظمى ثم تتفكك مرة أخرى.