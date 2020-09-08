تكنولوجيا: أبل تعلن رسميا الكشف عن iphone 12 يوم 15 سبتمبر الجارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أبل رسميًا عن موعد حدثها الذي من المتوقع أن يشهد الإعلان عن هاتف iPhone 12، وسيقام الحدث يوم الثلاثاء القادم 15 سبتمبر الجاري، وبسبب جائحة فيروس كورونا COVID-19، فإن الحدث سيُقام عبر الإنترنت.
ومن المتوقع أن تعلن شركة أبل عن أربعة أجهزة أيفون جديدة للعام الحالي، ويشمل ذلك نسختين من iPhone 12 ونسختين iPhone 12 Pro بتصميمات جديدة تتضمن حافات أكثر حدة حول الزوايا، بالإضافة إلى تصميم مشابه لجهاز iPhone 4 من عام 2010.
وعادةً ما تكشف الشركة عن هواتف أيفون الجديدة خلال حدث في مقرها الرئيسي في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأميركية في شهر سبتمبر، ومن المتوقع أن تعلن أبل عن الجيل السادس من ساعاتها الذكية (أبل ووتش سيرس 6) Apple Watch Series 6، بالإضافة إلى إصدار مُحدَّث من iPad Air.
وسيبدأ الحدث في تمام الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، ولم تقدم أبل أي تفاصيل إضافية، ولكن من المحتمل أن تبث الحدث مباشرةً.
وقد أشارت تقارير سابقة إلى أن أبل ستعلن أيضًا عن جهاز آيباد أير جديد يشبه آيباد برو مع شاشة تغطيه من الحافة إلى الحافة، ولكن، من الممكن أيضًا أن تؤجل أبل ذلك إلى حدث آخر في شهر تشرين أكتوبر كما فعلت في 2018، عندما أعلنت عن أجهزة (آيباد) و(ماك بوك) جديدة.
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