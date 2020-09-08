تكنولوجيا: ابل تحدد يوم 15 من سبتمبر للإعلان الرسمي عن سلسلة iPhone 12

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة ابل يوم 15 من سبتمبر لإطلاق حدث الشركة المرتقب لكشف النقاب عن سلسلة هواتف iPhone 12، كما تشير التوقعات إلى أن ابل ستكشف خلال الحدث عن الإصدار الجديد من ساعتها الذكية Apple Watch، كما ستؤكد على موعد إطلاق iOS 14.

ينطلق حدث ابل القادم من الولايات المتحدة في 15 من سبتمبر الجاري، لإطلاق جيل جديد من هواتف الأيفون، التي تأتي للمرة الأولى هذا العام بميزة الإتصال بشبكات 5G.

ولقد شغلت سلسلة iPhone 12 العديد من التسريبات بالفعل خلال الفترة الماضية، حيث تأخر الحدث الرسمي السنوي عن الموعد المتوقع سنوياً نظراً لتداعيات إنتشار COVID-19 التي تؤثر حتى الآن على الكثير من الشركات المصنعة والأسواق.

ولقد أكدت شركة ابل في وقت سابق خلال الإعلان عن تقريرها السنوي المالي، على أنها لن تبدأ شحن هواتف iPhone 12 خلال شهر سبتمبر الحالي.

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من جانب أخر لم يكشف الإعلان الرسمي عن الحدث عن الكثير من التفاصيل حول الإعلانات المرتقبة، إلا أن التسريبات تشير إلى أن ابل ستقدم 4 من هواتف iPhone 12 التي تدعم الإتصال بشبكات 5G، حيث يأتي اثنان من الإصدارات بحجم 6.1 إنش، مع إصدار بحجم 5.4 إنش وأخر بحجم 6.7 إنش.

أيضاً تقدم ابل إصدارات Pro من هواتف iPhone 12 بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، بينما تأتي الإصدارات الأخرى بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية، كما أشارت التوقعات إلى أن أعلى إصدار في السلسلة سيدعم معدل تحديث 120Hz، أيضاً من المقرر أن تأتي سلسلة iPhone 12 بشاشات OLED.

كما أشارت بعض التسريبات مؤخراً إلى أن أعلى إصدارات ابل من هواتف iPhone 12 سيأتي بميزة دعم شبكات mmWave 5G، بينما تدعم الإصدارات الأخرى sub-6 5G فقط.

يذكر أن بعض التوقعات تشير إلى أن حدث ابل القادم سيكشف فيه أيضاً عن جهاز iPad Air الذي سيأتي بتصميم يحاكي iPad Pro بشاشة من الحافة إلى الحافة، كما تشير التوقعات إلى خطط ابل لكشف النقاب عن ساعة Series 6 الذكية، مع إصدار أقل تكلفة بعنوان Series 3.

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