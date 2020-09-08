تكنولوجيا: تقرير يؤكد على خطط ابل لإطلاق هواتف iPhone 12 بحجم 6.1 إنش في البداية للأسواق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير التي نشرت عبر Digitimes على أن شركة ابل تستعد لإطلاق هواتف iPhone 12 المميزة بحجم 6.1 إنش في البداية للأسواق، ومن ثم تقدم الشركة لاحقاً كلاً من هاتفي iPhone 12 بحجم 5.4 إنش و6.7 إنش.

رغم التقارير الأخيرة التي جاءت عبر Bloomberg لتؤكد على أن ابل لن تغير جدولها الزمني في إطلاق سلسلة iPhone 12 للأسواق في موعدها المحدد هذا العام، إلا أن تقارير Digitimes مازالت تؤكد على أن ابل ستؤجل إصدار اثنان من هواتف iPhone 12.

ولقد إستندت التقارير الأخير على تسريبات جاءت عبر موردي SLP، حيث أشير إلى أن ابل تستعد بالفعل لإطلاق هواتف iPhone 12 المميزة بحجم 6.1 إنش، وهو إصدار iPhone 12 وiPhone 12 Pro.

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كما يؤكد مصدر التسريبات على أن ابل كانت قد بدأت في تلقي تكوينات هاتفي iPhone 12 وiPhone 12 Pro خلال شهر يونيو الماضي، بينما تأخرت طلبات التوريد الخاصة بهاتفي iPhone 12 بحجم 5.4 إنش و6.7 إنش حتى النصف الثاني من شهر أغسطس.

أيضاً تشير بعض التوقعات إلى أن ابل ستصدر في البداية هواتف iPhone 12 منخفضة التكلفة التي تأتي بحجم 6.1 إنش، و5.4 إنش، حيث تصل هذه الإصدارات للأسواق في البداية، إلا أن بعض التسريبات الأخرى تشير إلى أن ابل تخطط لإطلاق أحد الإصدارات المميزة لزيادة نسبة إيرادات الشركة.

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